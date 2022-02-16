陸軍上尉撿屍爛醉女同學！　她被痛醒驚覺「遭2男堵嘴硬上」

▲ 女子酒醉睡著，慘遭大學同學A男及其友人性侵。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓仁川發生一起離譜事件，一名即將結婚的陸軍大尉（相當於國軍「上尉」）趁著女性友人喝醉睡著後，夥同一名男性友人集體性侵，導致女子受傷被痛醒。他們起初向女子低頭道歉，後來態度卻180度轉變，宣稱是合意發生關係，事件曝光後震驚社會。

仁川彌鄒忽區警察署14日表示，20多歲陸軍大尉A男被依準性侵致傷罪嫌立案，移送軍事警察，另一名20多歲B男則依同樣罪嫌移送檢方。他們涉嫌於去年10月在仁川一間旅館性侵一名20多歲女子，趁對方酒後睡著時犯案，導致女子受傷。

綜合韓媒報導，A男及受害女子是大學同學，當時聯絡女子表示，自己和友人到附近釣魚，邀請女子一起吃飯。女子本以另有安排為由拒絕，但當天稍晚仍赴約，和A男一行人喝酒聊天，接著陪同他們前往下榻的旅館。女子不堪酒力在房間內睡著，竟遭A男及其友人B男集體性侵。

女子表示，她在過程中被痛醒，二名男子還以手堵至她的嘴巴，不讓她發出聲音。這名女子平時擔任警察局行政人員，事後馬上拍照及錄音存證。長達1.5小時的錄音檔中，2名加害者及另2名旁觀的男子都下跪道歉，哀求女子原諒。

然而，事發3小時後女子向警方報案時，他們卻改口稱是合意性交，全盤否認性侵。A男宣稱，以為女子默認他們的行為，事後也只是因為女子太過激動，為了解開誤會才會開口道歉。

事實上，事發時A男原定2個月後和女友結婚。受害女子提到，為此還買了烤箱恭喜他，作為新婚禮物，和B男也是當天才第一次見面，根本不可能答應與他們發生關係。