俄烏緊繃！矢板明夫「舉2實例」點出關鍵：是否開戰與台息息相關

▲俄羅斯強調，只是在邊境合理軍演，並不會對烏克蘭發動攻擊。（圖／路透）

記者王佩翊／綜合報導

俄烏局勢持續升溫，儘管俄方聲稱已經撤離部分完成演習的軍隊，但卻有美國消息人士爆料，有部分俄軍已經挺進前線，進入開火位置，俄羅斯總統更下令要求軍隊「做好準備」。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫認為，如今情勢雖稍有緩和，但仍不可掉以輕心，同時也強調外國的地域情勢變化與台灣的生存息息相關。

矢板明夫在臉書的粉絲專頁談到近日的俄烏危機，他分別舉出了1950年的韓戰以及1978年的蘇阿戰爭作為例子，強調國際政治以及國外情勢的變化其實對台灣影響極大，「雖然千里之遠，但唇亡齒寒」，因此台灣當局與民間都應該更加積極地站出來呼籲和平。

▲俄羅斯聲稱，已有部分軍隊撤離邊境。（圖／達志影像／美聯社）



他提到，1950年北韓揮軍越過38度線後，發動了韓戰，同時打破東北亞軍事的平衡，因此也讓美國重新認識到了保衛台灣的重要性，並派出第七艦隊協防台灣海峽，使得北京當局打消了武統的念頭，讓台灣免於一戰。

另一方面，蘇聯1978年入侵阿富汗時，雖然看似與台灣沒有什麼關聯，但因為此舉傷害到美國在中亞的利益，因此時任美國總統的卡特為了牽制蘇聯，便與中國建交，並讓尼克森訪中，在此之後，美中長達6年的博弈結束，美國背叛了台灣。

如今俄羅斯重兵威脅烏克蘭，也是在中美對立新冷戰的格局下，各國都想趁此擴大自己的影響力。矢板明夫強調，烏克蘭是戰是和，對台灣影響極深，倘若真的開戰，中國勢必成為各方的爭取對象，進而影響到台灣的利益。如果和平解決此次紛爭，全球的關注點也將重新回到台灣、香港以及維吾爾上，對台灣反而有利，因此台灣政府與民間更應該積極對外呼籲和平。

►20分鐘聽懂《Wow世界熱鬧什麼？》