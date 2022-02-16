桃園啟動「產業缺工專案」　助印刷電路板、半導體產業找人才

▲桃園啟動產業缺工專案，助產業找人才。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

產業缺工嚴重，政府謀良方！桃園市政府勞動局16日表示，該局經盤點轄內企業缺工需求，擇定桃園重點產業為「印刷電路板產業」及「半導體產業」，其中嘉聯益科技、景碩科技、南亞電路板、欣興電子等4家共釋出近2,000個職缺，該局將展開客製化的專案求才服務推動計畫，力助產業找人才。





市府勞動局表示，桃園為臺灣PCB產業重鎮，全臺逾6成印刷電路板廠商坐落於桃園，為因應桃園產業人才需求，市府就業職訓服務處於今(2022)年度結合勞動部勞動力發展署推動「產業缺工專案推動方案」，經該局經盤點轄內企業缺工需求，擇定桃園重點產業為「印刷電路板產業」及「半導體產業」。

其中嘉聯益科技、景碩科技、南亞電路板、欣興電子等共釋出近2,000個職缺，隨即展開客製化的專案求才服務推動計畫，除規劃辦理專業媒合說明會，並運用「安穩僱用計畫」等就業促進方案積極協助媒合，雇主聘僱由公立就業服務機構推介的失業勞工，可獲得最高3萬元僱用獎助，受僱勞工也可獲得最高2萬元就業獎勵。

另合作辦理徵才活動、校園就業博覽會以協助招募優秀人才，結合各項產學、產訓計畫等相關職業訓練資源，落實在地化服務，共同培育產業人才，亦連結退輔會退除役官兵職業訓練中心及桃園市榮民服務處等資源，共同協助轄內企業紓解人力需求、扶植電路板產業人才，進而提升產業之競爭力與附加價值。