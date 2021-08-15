桃園應屆畢業生求職補助多　9個月最高5.3萬

▲桃園應屆畢業生求職補助多。（圖／勞動局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府勞動局協助應屆畢業青年，在疫情中積極求職，明(16日)日起推出勞動部「青年尋職津貼」計畫，每個月給予1萬元尋職津貼，最長3個月，以及首次登記報名計畫核給2,000元；加上尋職期銜接「青年安薪就業讚方案」，「尋職+就業+職訓」最高可獲9個月5萬3,000元補助！

市府勞動局15日指出，在促進桃園市青年就業，市府推出包含「2021年青年就業獎勵計畫」、「桃園市青年安薪就業讚」及「安穩僱用計畫」等3項就業促進方案，。「青年就業獎勵計畫」，提供15-29歲2020年9月1日至2021年9月30日期間畢業生申請，求職青年於台灣就業通網站之計畫專區登錄參加後，並於2021年9月30日前就業，就業滿90日，發給2萬元就業獎勵。

持續就業滿180日，再加發1萬元，合計最高發給3萬元。「桃園市青年安薪就業讚」，針對未滿30歲高中職以上畢業並設籍桃園市的待業青年，經就業職訓服務處推介工作就業滿6個月，最高可領取2萬1,000元就業獎勵金，雇用廠商也可獲僱用獎助1萬元定。

「安穩僱用計畫」，係針對各年齡層的失業勞工，可於「台灣就業通」網站線上申請或至本市就業服務據點申請參加計畫，經協助推介於2021年9月30日前就業，就業滿2個月後，獎勵1萬元，滿4個月後再獎勵1萬元，合計最高發給2萬元，僱主亦可領取最高3萬元之僱用獎助。3項就業津貼方案，擇優申請補助，求職青年可依尋職期程，選擇參與計畫。

另外，為了促進應屆畢業青年在疫情逆境中積極求職，勞動部訂於8月16日推出「青年尋職津貼」計畫，鼓勵應屆畢業青年尋職，可獲每個月1萬元尋職津貼，最長3個月，加入首次登記報名計畫核給2,000元，最高3萬2,000元。

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