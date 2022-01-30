桃園勞資調解　一整年為勞工爭取和解金逾1億5000萬

▲桃園勞資調解，一年為勞工爭取和解金逾1億5000萬。（圖／勞動局提供）



記者楊淑媛／桃園報導

為協助勞工與事業單位釐清勞資爭議，保障勞工權益，桃園市政府勞動局2021年共受理2,891件勞資爭議調解申請案，申請調解總人數3,868人，已調解案件調解成功率達6成5以上，成功為2,101名勞工爭取和解金額超過1億5千元。

勞動局分析，勞資爭議調解案件類型又以工資爭議占最多，給付資遣費爭議次之。至於調解不成立後，勞資雙方亦可選擇合意仲裁，2021年仲裁案件共計受理15件，類型以給付資遣費最多，其中有9件達成和解，和解比率高達六成。

勞動局提醒，勞工與雇主如發生欠發薪資、未給付資遣費等勞資爭議，勞工或雇主皆可於調解服務網提出勞資爭議調解申請，勞資雙方調解不成立後，也可以合意申請仲裁，經仲裁做成判斷後，與法院判決具有同一效力。勞資雙方調解不成立欲透過司法途徑解決爭議，亦可向法律扶助基金會或本市勞工權益基金申請法律扶助。

為了協助勞工瞭解相關勞動權益及釐清勞動法令相關疑義，桃園市政府勞動局3樓於每週一、三及五下午1時30分至4時30分止，提供免費律師法律諮詢服務，透過律師對法令的解說，勞工可瞭解應有的權利及保障。另本府4樓設有勞工關懷中心，現場提供勞動法令諮詢及調解案件申請服務，歡迎有需求的民眾多加利用。