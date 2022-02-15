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銀行副理染毒變幽靈刷手！假證件狂辦信用卡　10銀行被詐翻

▲刑事局偵七大隊逮捕曾任銀行副理，遭開除後冒辦多張信用卡的譚姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊逮捕曾任銀行副理，遭開除後冒辦多張信用卡的譚姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵七大隊15日宣布破獲一曾任某民營銀行譚姓副理（43歲、吸毒前科）以自身任職金融業專業知識，離職後開始偽造冒辦信用卡，通過多家銀行層層授信審核，冒辦30多張信用卡盜刷，得手金額超過百萬，直到有被害人發現自己沒申辦銀行信用卡，卻開始收到銀行帳單出面報案，譚嫌犯行才遭曝光，刑事局2月9日宣佈破案並起獲冒辦信用卡32張。

根據刑事局調查統計：國內流通卡數計有5263萬張，20歲以上成年人平均每人就有3張信用卡；刑事局偵七大隊接獲民眾檢舉後展開調查，警方根據被害人遭冒辦信用卡消費帳單進行查訪，調閱監視器鎖定家住新北市新店區、曾任北市西區某銀行副理的譚姓男子涉案。

▲刑事局偵七大隊逮捕曾任銀行副理，遭開除後冒辦多張信用卡的譚姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊逮捕曾任銀行副理，遭開除後冒辦多張信用卡的譚姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出：譚賢為前銀行副理，在職時負責信用卡相關業務，熟稔內部作業流程，而譚嫌利用購買專業文件編輯軟體，電子簽章、掃描程式等工具，並利用兼差在某旅遊公司面試新進客服人員職權，取得面試新鮮人大量個資。

譚嫌再憑本身銀行授信審核專業、偽冒精細的個人身分證件、薪資所得及財力證明等資料，利用新型態偽造技術，透過網路線上申辦信用卡，成功騙取銀行核卡；警方調查，發現譚嫌2021年4月被發現吸毒工作狀態不佳，遭到銀行內部稽核發現開除，同年6月起就開始冒辦信用卡，並刷卡購買最新型的I Phone13旗艦版手機轉賣，藉此籌措吸食安毒款項。

▲刑事局偵七大隊逮捕曾任銀行副理，遭開除後冒辦多張信用卡的譚姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵七大隊逮捕曾任銀行副理，遭開除後冒辦多張信用卡的譚姓男子，譚嫌利用手機APP就可輕易修圖騙過銀行授信審核人員。（圖／記者張君豪翻攝）

警方清查譚嫌前後冒辦包含台新、玉山、中國信託等10家銀行超過30張信用卡，盜刷金額超過百萬，刑事局報請台北地檢署檢察官林劭燁指揮，2021年12月29日刑事局幹員持搜索票、拘票到台北車站附近商旅逮捕譚嫌，譚男自知冒辦信用卡遭檢警追查，近半年都居住在商旅，警方持票要求譚男開門，譚嫌卻機警拔掉房間磁卡所大門電池，藉此阻擋警員執法，直到警方宣告即將破門，譚嫌才放棄抵抗開門被逮。

警方查扣贓款6萬元新台幣、I Phone盜刷商品2支、信用卡偽冒文件、變造證件1批、信用卡32張、晶片讀卡機1台、存摺、印章、以及毒品注射針筒、安毒20餘克等贓證物；刑事局調查：發現譚嫌從2007年進入銀行擔任理財專員，並因業績優異升任襄理、副理，直到2020年起因染上吸食安毒惡習，毒癮越來越大，甚至最後要用「走水路」方式注射液態安毒才能緩解，在銀行工作狀況也越來越差，去年4月遭銀行逼退離職後，譚嫌為籌措購毒款項，才以自身專長冒辦信用卡購毒，警方訊後依觸犯毒品、偽造文書、詐欺等罪嫌移送台北地檢署複訊，訊後遭法院裁定聲押禁見，警方並擴大清查被害人及譚嫌購毒網絡。

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