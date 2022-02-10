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社會 社會焦點 保障人權

台中科技女收「+46」簡訊　按指示輸入信用卡號...秒噴5位數慘了

▲▼刑事局。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲有網購習慣的柯小姐，接獲一封+46開頭的手機簡訊，寫著「欠缺資料，我們無法運送您的包裹」她按照步驟輸入信用卡資料，慘遭盜刷5萬2767元。（圖／記者黃宥寧翻攝）

記者黃宥寧／台北報導

住台中有網購習慣的柯姓女子，日前接獲一封+46開頭的手機簡訊，內容顯示「欠缺資料，我們無法運送您的包裹」並附上包裹編號以及短網址，她點擊簡訊提供網址，連結到「DHL快遞」的網站，並按指示逐步輸入個資，並輸入信用卡卡號進行網上付款，收到銀行簡訊通知刷卡金額5萬2767元，她才驚覺遭詐騙集團盜刷。

30歲從事資訊科技業的柯小姐，收到+46開頭的手機簡訊，接著連結到「DHL快遞」的網站，並按照網站指示，逐步填輸個人姓名、電話、地址等個人資料，並登打信用卡卡號進行網上付款，當網頁顯示需消費金額為12.47元，她點擊付款後，便收到銀行通知的OTP驗證碼，但卻沒仔細看即將消費歐元（EUR）1649元，直接輸入驗證碼，直到收到銀行通知刷卡金額為新台幣5萬2767元時，才驚覺狀況有異，立刻撥打DHL官方客服確認，崩潰發現自己稍早收到的簡訊、填輸個資的網站都是假的，自己信用卡已遭詐騙集團盜刷。

▼柯小姐逐步輸入個資並刷卡，豈料該網站竟是假的。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼刑事局。（圖／記者黃宥寧翻攝）

刑事局指出，165反詐騙諮詢專線統計，今年1月至2月8日，受理民眾報案稱收到有包裹無法運送簡訊，連結至假DHL、FedEx網站而遭詐騙的案件共19件，總受害金額約84萬餘元。

進一步調查發現，歹徒透過亂槍打鳥的方式發送簡訊，以包裹正在等待送達、出現問題為由，並附上釣魚短網址誘騙點擊，連結至假冒的快遞網站後，要求輸入姓名、信用卡卡號、有效期限、安全碼等個人資料來支付郵資或手續等費用。若不察完整填輸，個人資料立即遭竊取用以盜刷，直到收到銀行通知消費簡訊提醒，才知遭到詐騙。

▼詐騙手法日新月異。（圖／記者黃宥寧翻攝）

▲▼刑事局。（圖／記者黃宥寧翻攝）

對此，特別提醒民眾，收到各類資訊、通訊內容時，先保持「零信任」態度，先確認簡訊發送電話、點擊後連結網址是否有被混淆。另外當平時有已知的郵局包裹、郵件運送時，需特別提高警覺，與寄送方保持聯繫，也不隨便點擊釣魚連結、輸入信用卡資料等個資，萬一誤輸入並送出了信用卡資料時，請立即通知發卡銀行啟動停卡，將損失降到最低。

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