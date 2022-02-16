　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

LINE瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　刑事局派偵辦小玉換臉A片外勤警追查

記者張君豪／台北報導

立委高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞家暴毆打，外傳檢警在林秉樞手機內找到高嘉瑜9張私密照片成為林秉樞遭起訴關鍵；日前網路LINE群組有網友傳播以「猜猜這是誰？110年社會新聞的頭版」標題的4張不雅照，影射照片女主角就是高嘉瑜，還有鄉民點出照片女主角包含臉型、劉海相似度極高，懷疑高嘉瑜私密照外流。

▲刑事局17日行動到新北市樹林逮捕網紅「小玉」朱玉宸。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局證實立委高嘉瑜提告，並交由專責當初偵辦小玉換臉A片案的承辦人員接手本案。（圖／記者張君豪翻攝）

對此高嘉瑜接受媒體訪問說明，近日在她臉書、粉專陸續都有熱心民眾把疑似女性私密性愛照片寄給她，提醒她要注意，民眾反映來源都是透過LINE群組得到，也有人傳類似影片給她，但高嘉瑜看過後發現該女子並不是她本人。

高嘉瑜指出：該照片女子「瀏海髮型有點像我」，但指出相異點「我本人沒有染頭髮、也不喜歡戴假睫毛」，高認為只要有心比對仍會看出差異，至於鄉民點出的紅色手鍊，她解釋，與影照女主角所戴的手鍊款式並不相同，「而且我是戴在右手。」

▲刑事局接受立委高嘉瑜報案提告加重誹謗、散播猥褻物品等罪展開調查。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局接受立委高嘉瑜報案提告加重誹謗、散播猥褻物品等罪展開調查。（圖／記者張君豪翻攝）

高嘉瑜指出，她並非影照當事人，但散播這種私密影照片就是在傷害女性，「被拍的女性是基於愛與信任，才讓對方拍照，但沒有任何想讓自己的私密照片被公開品頭論足」，也希望民眾切勿轉傳相關影照。

對此刑事警察局證實，15日下午2點接獲立委高嘉瑜辦公室報案，該局指派曾偵辦網紅小玉製作換臉A片案件的偵四大隊相關承辦人員到立法院，接受高嘉瑜提告製作筆錄受理，將以觸犯《刑法》加重誹謗、散播猥褻物品等罪嫌方向展開調查。

【其他新聞】

獨 ／揭密孕婦禾馨煉金術：多重投保+非自願剖腹　保險公司成冤大頭

獨／禾馨剖腹產天價詐保單據曝　生雙胞胎爽住奢豪房還賺129萬

►涉助產婦詐保3000萬　禾馨5醫疑開「胎位不正」證明書遭約談

快訊／禾馨集團涉詐保數百萬 檢警搜索5診所約談營運長

►超好睡的枕頭，還可以放進洗衣機洗！

ET快訊
快訊／高雄31處足跡曝！　漢神巨蛋、大遠百、華南銀行
快訊／新北+2！　林口3童父母確診
快訊／莫德納將在台設公司！　陳時中回應了
快訊／感染源不明新北設計師　基因定序出爐　
快訊／二級解除就宣布參選北市？　陳時中回應了
快訊／確診航警疫調不老實！　衛生局怒罰6萬
LIVE／高雄+6！中油爆群聚　陳其邁最新說明
快訊／3小時湧18萬人搶莫德納！　4疫苗剩餘名額曝光
快訊／諾貝爾幼兒園再增2人染疫！父女確診
中油煉油廠3確診疫調出爐　和鳳山家庭群聚、紅茶牛奶店有關
新北設計師+4！　房屋行銷用餐確診又傳2同事
明金成頭七後遺孀忍淚發聲！　曬雙胞胎萌樣惹心疼
快訊／暴增53例境外！　16人落地確診
快訊／今本土爆+14！　另增53境外移入
LIVE／高雄、桃園確診連爆！　陳時中最新說明
Windows 10將強制更新！　微軟：不再支援

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

竊車牌「橫行北市」月偷14件　屬虎賊「犯太歲」元宵前被逮

LINE瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　刑事局派偵辦小玉換臉A片外勤警追查

無業男1年偷3次香油錢連茶葉也摸走　前妻幫忙指認下場曝光

房仲當街狂刺18刀替「乾妹」出氣　死因出爐法官判他免賠千萬

臨時工變賭神！把把都贏海撈一筆　付清罰款保住母親的房產

基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮　改調制服警員、拔刑事牌

雲林驚傳學生墜樓　意識清楚加護病房觀察中

枋山鄉長婚外情案外案「串肉粽」　7員警1戶政共29人被訴

「可以大成這樣？」他PO前妻超音波孕照挨告　言論自由判免賠

爆竹+刀片自製達姆彈...辦稱好奇好玩　法官打臉重判7年2月

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

小S怒嗆陳漢典「做人徹底失敗」　問「愛Lulu勝過愛我」...他得意：妳有吃醋！

莉婭點名謝和弦、祈錦鈅「祝你們幸福」 祈錦鈅傻眼：她自導自演這一齣嚇到我！

福原愛爆鬆口認再婚！笑談前夫：總算離婚　江宏傑情人節不孤單…曬「餵食緊抱合照」

媽叫吃飯！貪吃鴨化身飆仔　心急狂奔腳滑外撇差點跌倒

貓媽叼孩子跳進窗「徵收」車子 奴才走進一看：全家都在這...

竊車牌「橫行北市」月偷14件　屬虎賊「犯太歲」元宵前被逮

LINE瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　刑事局派偵辦小玉換臉A片外勤警追查

無業男1年偷3次香油錢連茶葉也摸走　前妻幫忙指認下場曝光

房仲當街狂刺18刀替「乾妹」出氣　死因出爐法官判他免賠千萬

臨時工變賭神！把把都贏海撈一筆　付清罰款保住母親的房產

基隆港務警察偵查佐「賭場值勤」被逮　改調制服警員、拔刑事牌

雲林驚傳學生墜樓　意識清楚加護病房觀察中

枋山鄉長婚外情案外案「串肉粽」　7員警1戶政共29人被訴

「可以大成這樣？」他PO前妻超音波孕照挨告　言論自由判免賠

爆竹+刀片自製達姆彈...辦稱好奇好玩　法官打臉重判7年2月

快訊／新北設計師感染源「跟高雄無關」　匡列137人即刻解除管制

精選全台飯店！千元爽住奢華五星飯店　再享美食饗宴

竹縣推國中小營養午餐2.0　楊文科化身大廚上「健腦聰明餐」

快訊／高雄31處足跡曝　漢神巨蛋、大遠百、華南銀行入列

全民期待出國旅遊！　陳時中祭8字箴言：危邦不入、謀定後動

站穩第三方支付龍頭！綠界科技上櫃前業績發表　1月營收成長1成6

竊車牌「橫行北市」月偷14件　屬虎賊「犯太歲」元宵前被逮

快訊／新北+2！林口染疫3童父母確診　居隔二採陰轉陽

快訊／新北設計師傳播範圍擴大　室友、北市房屋代銷染疫

麗寶新年城228最後倒數！連假12歲以下「免費玩樂園」Outlet再推FILA萬件NG品特賣

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

社會熱門新聞

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

即／台最大詐騙集團！負責人沈長聲猝逝

LINE瘋傳「疑港湖女神不雅照」　高嘉瑜2關鍵回應

「越南深田詠美」來台被性侵下海　悲慘故事起底

陸軍下士拍多P、誘姦老婆A片！提告拚復職吞敗

上兵殺2子後墜樓！檢警相驗結果出爐

69歲嬤接客5年！警連抓3次：怎麼又是妳

彩虹爺爺半夜帶妻逃離眷村　氣哭「畜生不得好死」

汐止公車站突傳巨響　24歲男墜樓身亡

亞力山大集團無預警倒閉　今判賠8千會員2.5億

太陽會「運氣哥」應召站海削千萬　成天道盟殺手小金庫

台灣知名副導演搞不倫、收音師狂性騷　女大生接連受害

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

更多熱門

相關新聞

莫德納在台灣設立子公司！陳時中：不排除任何合作

莫德納在台灣設立子公司！陳時中：不排除任何合作

莫德納今日發布聲明宣佈台灣子公司設立計畫，將負責供貨，支援台灣mRNA疫苗及治療藥物需求。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示歡迎，在台設立分公司代表想在台灣發展，未來任何合作可能性都不排除。

台中BMW凌晨闖紅燈撞公車　2男就醫後落跑

台中BMW凌晨闖紅燈撞公車　2男就醫後落跑

曾文彥縱火奪7命二審逃死　判決理由曝

曾文彥縱火奪7命二審逃死　判決理由曝

2賊變裝闖娃娃機店　搬走兌幣機得手11萬

2賊變裝闖娃娃機店　搬走兌幣機得手11萬

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

關鍵字：

刑事局偵四大隊網紅小玉換臉A片影音立委高嘉瑜不雅照林秉樞

讀者迴響

熱門新聞

丟丟妹回歸認：快破產了！　揭百名員工「休假內幕」

丟丟妹認了快破產「1月慘賠1500萬」！遭員工捅刀

黑卡網紅超哥遭控「摩鐵慣犯」　女模錄下自保影片

「8：56孩牙流血抵達」被拒看診　媽嗆沒醫德

納豆驚爆「無法認人說話」留後遺症！

許瑋甯爆肚皮有喜！結婚2月低調停工

快訊／謝和弦連PO「8女吸唇照」認了：我是垃圾！

讓謝和弦混戰12女！莉婭「答應一夫多妻」滿足需求

冬季最大挑戰　恐首波寒流連雨5天探10℃↓

剛生產完「老公提分手」　歐陽靖看兒爆哭：媽媽對不起你

台灣知名副導演渣行徑曝光　稱老婆是死魚

許瑋甯爆有喜！經紀人「33字解答」

謝和弦怒認「被莉婭弄」爆粗口！　祈錦鈅曝私訊截圖

女星驚爆多人性侵懷孕！她半夜被偷開門硬上

嘉義校長偷吃道歉！　小三不忍了自爆：被騙交往還被偷拍親密照

更多

最夯影音

更多
小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開

小烏龜被抓！秒縮殼內躲避　獅子啃不爆硬殼...無奈離開
調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

調皮鱷偷走糖果罐咬住不肯放　媽坐上背拿棍狂撬...成功搶回！

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

日月潭2.5米怪魚影像瘋傳　「真實身分」專家初判出爐

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

情侶吵架！男狠賞巴掌超懊悔　下秒「對女友千年殺」逆轉和好

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

洗澡到一半...1歲娃口鼻狂冒血　送醫遇塞車！警救援5分鐘到院

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面