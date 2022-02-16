LINE瘋傳疑似高嘉瑜不雅照　刑事局派偵辦小玉換臉A片外勤警追查

記者張君豪／台北報導

立委高嘉瑜遭恐怖情人林秉樞家暴毆打，外傳檢警在林秉樞手機內找到高嘉瑜9張私密照片成為林秉樞遭起訴關鍵；日前網路LINE群組有網友傳播以「猜猜這是誰？110年社會新聞的頭版」標題的4張不雅照，影射照片女主角就是高嘉瑜，還有鄉民點出照片女主角包含臉型、劉海相似度極高，懷疑高嘉瑜私密照外流。





▲刑事局證實立委高嘉瑜提告，並交由專責當初偵辦小玉換臉A片案的承辦人員接手本案。（圖／記者張君豪翻攝）

對此高嘉瑜接受媒體訪問說明，近日在她臉書、粉專陸續都有熱心民眾把疑似女性私密性愛照片寄給她，提醒她要注意，民眾反映來源都是透過LINE群組得到，也有人傳類似影片給她，但高嘉瑜看過後發現該女子並不是她本人。

高嘉瑜指出：該照片女子「瀏海髮型有點像我」，但指出相異點「我本人沒有染頭髮、也不喜歡戴假睫毛」，高認為只要有心比對仍會看出差異，至於鄉民點出的紅色手鍊，她解釋，與影照女主角所戴的手鍊款式並不相同，「而且我是戴在右手。」

▲刑事局接受立委高嘉瑜報案提告加重誹謗、散播猥褻物品等罪展開調查。（圖／記者張君豪翻攝）

高嘉瑜指出，她並非影照當事人，但散播這種私密影照片就是在傷害女性，「被拍的女性是基於愛與信任，才讓對方拍照，但沒有任何想讓自己的私密照片被公開品頭論足」，也希望民眾切勿轉傳相關影照。

對此刑事警察局證實，15日下午2點接獲立委高嘉瑜辦公室報案，該局指派曾偵辦網紅小玉製作換臉A片案件的偵四大隊相關承辦人員到立法院，接受高嘉瑜提告製作筆錄受理，將以觸犯《刑法》加重誹謗、散播猥褻物品等罪嫌方向展開調查。

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