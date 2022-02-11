快訊／康友KY黃文烈炒股掏空7.6億躲國外　女兒獨留台灣被起訴

▲前康友董事長黃文烈涉掏空案逃亡遭通緝，女兒黃子庭因協助父母隱匿炒股所得洗錢遭起訴。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

曾為生技股王的康友-KY ，在2020年8月發布重大訊息，證實董事長黃文烈失聯，高階主管辭任後，股價一路暴跌，最後因財報難產，被強制下市，台北地檢署偵辦發現，黃文烈涉嫌2018年9月間，1個月內把股價從361元炒至537元，趁機倒貨大撈7.6億元，黃的女兒黃子庭因涉嫌在海外幫助洗錢到新加坡，成為檢察官首波偵結起訴被告。

檢調2029年8月17日發動首波搜索黃文烈辦公室及住居所，並傳喚、拘提黃文烈無著，檢調掌握黃文烈的女兒黃子庭擁有新加坡籍，同年12月從美國前往新加坡與父親會合，專案小組趁她過境台灣時攔截，並祭出限制出境，至於黃文烈、黃妻陳淑慧、兒子黃子晏等12人已被依違反《證交法》等罪遭通緝，時效到2057年。

康友製藥前董事長黃文烈涉嫌在2018年間，在財報上隱匿隱匿大陸子公司六安華源財務財務困難情形，以循環交叉匯款、相對成交等方式，將康友的股票從2018年9月間的361元，炒作到10月間的537元，最高538元站上生技股王寶座，暴漲超過150元，黃文烈涉嫌坑殺投資人後，在2020年7月逃離台灣。

▲康友董事長陳民郎也因涉及炒股遭偵辦中。（資料照／記者劉昌松攝）

檢調專案小組獲報追查，康友的幕後金主，是大陸廈門奔馬實業公司，公司負責人為大陸人士王命亮，王、黃2人都涉嫌利用康友-KY的不實財報，在台炒股獲利，檢察官陸續對黃、王等人發布通緝後，陸續約談過其他涉案的立委吳怡玎父親吳光訓、三洋威士比家族陳玉蓮與弟弟陳和順等人。

經過持續分析相關資料，辦案人員又發現，2020年12月接任康友董座的陳民郎和炒手鄭光育等人，都疑似接受王命亮指示，使用擔任炒股帳房的黃文烈姪子陳柏榮帳戶、統一調派資金炒作、影響康友股價，涉嫌違反《證交法》，全案除黃子庭因涉嫌幫助洗錢遭起訴外，其餘被告涉案情節仍在偵辦中。