起底銀行副理淪「閃靈刷手」真相　網路交友「約炮買毒都靠它」

▲譚姓嫌犯曾任銀行副理，遭銀行汰除後，以過往專業知識，先後冒辦多張信用卡。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局15日宣布偵破多張信用卡冒辦案，一名曾任銀行的譚姓前副理離職後利用在職期間，專責責信用卡申辦業務，熟稔內部作業流程，因此購買文件圖文編輯軟體，並利用在旅遊公司兼職主管面試新進人員期間，蒐集上百名應徵客服人員的民眾個資、再偽造薪資、存款身份證明，利用網路申辦信用卡方式，冒辦國內10多間銀行信用卡盜刷超過百萬。



據了解，譚嫌2007年起任職國內某商銀擔任個金專員，之後努力工作，在該行庫任職超過14年，晉升到副理層級，不料近兩年因染上吸食安非他命惡習，屢屢在工作時從座位上消失，趁隙到休息室、廁所以俗稱「走水路」方式施打稀釋的安非他命液體，導致工作表現大不如前，最終遭到銀行內部稽核人員盯上，在2021年4月被逼離職。

▲刑事局偵七大隊逮捕曾任銀行副理的譚姓男子。（圖／記者張君豪翻攝）



為何譚姓副理染上吸食安毒惡習，甚至為了吸毒自甘墮落放棄年薪2百萬元、從一般大眾稱羨的金融業幹部職位，淪落變成為求吸毒解癮，刻意蒐集大量民眾個資冒辦30多張信用卡的「閃靈刷手」？



據了解譚姓副理任職該銀行個人金融部門，每月每季都須面臨業績考核，工作壓力相當龐大，加上喜歡男子的性向，在感情、家庭親屬期待成家的過程中一路繳了白卷，所以在約3年前，透過手機網路下載同志交友APP，透過虛擬網路尋求慰藉。



不過，譚男近年沉迷在「Grindr」同志網路交友APP中，陸續透過網路交友軟體搭線，多此與男網友見面聊天談心，最終陷入男同網路約砲的開放情慾關係中，還因部分男同炮友介紹，染上吸食安毒惡習，自此陷入毒癮不可自拔。



譚男一開始還低調談網路戀愛，後來適應網路男同圈生態後涉入漸深，曾多次與男網友相約在北市商旅開房，但也因此因為染毒與家人徹底決裂，甚至丟了人人稱羨的高薪工作。

如今他離職成「閃靈刷手」，惡意盜取民眾個資盜刷信用卡，遭警方逮捕後，仍辯稱係因投資失敗才鋌而走險冒辦信用卡還債，結果遭警查扣為數不少的安毒。之後，警方將持續深入追查毒品來源，以及譚男是否另涉嫌販毒。

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