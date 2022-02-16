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2022北市民調第三名！黃珊珊：陳時中僅防疫經驗　「沒經營過城市」

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊8日下午受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

《東森新媒體ETtoday》民調結果顯示，如果2022台北市長選舉呈現「三腳督」局面，由國民黨立委蔣萬安支持度最高，其次為民進黨衛福部長陳時中第二，接著是可能由民眾黨推派的台北市副市長黃珊珊第三名。黃珊珊16日接受訪問時分析，陳時中目前只有防疫經驗，沒有經營過城市，「大家都要先了解台北需要什麼。」

《ETtoday東森新媒體》民調中心最新調查結果指出，倘若台北市長選戰戰局「三腳督」，國民黨立委蔣萬安支持度達37.4%，被視為民進黨候選人潛在人選之一的衛福部長陳時中支持度31.3％，黃珊珊支持度約18.6%。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

被問到目前民調落後蔣萬安、陳時中，黃珊珊16日接受網路節目《新聞不芹菜》專訪時回應，民調數字沒有意義，且還沒開始打仗，怎麼知道未來會不會超越？不能因為目前位居第三就不想比賽，「那什麼叫做運動家精神？且比賽最重要的是公平，每天叫別人不要參加比賽到底是什麼邏輯？」

被問到是否以無黨籍參選？黃珊珊表示，目前還在擔任副市長，會努力把工作做好；不過台北市沒有被政黨把持，目前很清楚分成國民黨、民進黨、非藍非綠三大塊，不要先把自己歸類成什麼屬性，只要把事情做好，藍的綠的都會欣賞。

談到陳時中，黃珊珊認為，陳時中目前僅有防疫經驗，沒有經營過城市，「而我有產業、百姓生計等面向要顧，大家都要先了解台北需要什麼，所以我們跟他看疫情的角度也會不一樣。」至於蔣萬安是否較缺乏行政經驗？黃珊珊回應，每個人都要努力爭取民眾認同，只要肯學習肯努力，相信市民都會給機會。

另外，關於是否同意被棄保說法？黃珊珊表示，「沒有信心的人才會覺得被棄保，若要靠棄保才能勝利，請問棄保完要幹甚麼？那未來也都不用挑人了，提個豬頭就想要當選，市民會這麼傻嗎？」

黃珊珊舉例，例如在一間公司裡，有人專門逢迎拍馬屁就得以升官，其他努力做事的人卻升不上去，那這間公司就沒有前途，選舉時應要用同標準去檢視候選人，如果只因意識形態就忘記原則，「那原先看不起投機上位的人、為何要變成幫兇？」

最後，黃珊珊透露，自己在2018年時就曾經想退休，後來是因為被台北市長柯文哲找來當副市長，才重新燃起對台北市的熱情，且過去擔任議員20幾年，不會為了要什麼位子才去做事，只著重於自己喜歡的事，「如果真的是那樣的人，我就不會留在親民黨18年。」

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