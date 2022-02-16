全民期待出國旅遊！　陳時中祭8字箴言：危邦不入、謀定後動

▲關於出國，陳時中祭8字箴言，危邦不入、謀定後動。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

許多民眾關心到底疫苗第2、3劑要打到幾成，才能比較安心出國旅遊？中央流行疫情指揮中心陳時中今（16日）被問及出國旅遊一事時，給出8字建議：「危邦不入」、「謀定後動」。

陳時中今在記者會上對於出國問題表示，還是「危邦不入」，疫情很高的地方就稍微避免，「謀定後動」，看清楚國際情況，才會開始有這樣的考慮。另外，有專家認為國內18-29歲疫苗打最好，可以優先讓這族群出國？陳時中說，疫苗是來保護自己不要重症，但對於傳播上面，「突破性感染人多」，要出國還需要觀察。

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而日本將宣布3月重啟國門，台灣人入境居隔期可望只剩3天，台灣是否會提出相對應政策？陳時中認為，日本把台灣列為進入日本只要隔離3天，當然非常謝謝，不過日本這個規定是對台灣防疫有信心，很難做相對應，因日本到這2天還是有8萬多的確診，最高10萬，所以對日本的開放，還需要再觀察。

陳時中也提到，昨天世界上確診低於200萬，死亡比較高有1萬，但這是前端高染疫率留下，未來逐步地走，「不用到1個月，世界染疫情況相信會往下降」，所以放寬邊境，基於科學相信是安全的。