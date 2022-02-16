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黃珊珊批郝龍斌拋藍白合是假議題　「國民黨像哆拉A夢的胖虎」

▲▼台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊8日下午受訪。（圖／記者袁茵攝）

▲台北市副市長黃珊珊。（資料圖／記者袁茵攝）

記者袁茵／台北報導

前國民黨主席郝龍斌日前拋出「藍白合」，並且批評民眾黨成事不足、敗事有餘一事，台北市副市長黃珊珊16日以日本漫畫「哆拉A夢」做比喻，認為若要和他人合作，結果全部都是國民黨拿走，這樣要怎麼合作？

黃珊珊16日接受廣播節目《新聞不芹菜》廣播節目專訪，被問到郝龍斌拋「藍白合」議題，黃珊珊表示贊同黃光芹先前臉書貼文，同時反嗆「誰才完美詮釋成事不足敗事有餘？」而藍白合就是假議題，如同親民黨內部先前也一直說「國親合」，但也沒有真的合。

黃珊珊提到，秘書曾向她諫言，「在日本知名漫畫哆拉A夢劇情中，主角有大雄跟胖虎，而如果現在有5個銅鑼燒，大雄跟胖虎要分，大雄會說胖虎一定會拿走5個，而胖虎則會說我要拿5個。」

黃珊珊指出，「這故事代表若要跟他人合作，結果全部都是你（國民黨）拿走，請問怎麼合作？成事不足、敗事有餘的大局是為了誰的局？是政黨的局，而不是這個城市跟國家的局，只在乎自己政黨利益，人民不會買單，大家先想想這城市需要什麼吧，而且你若做得好就不會丟掉政權了。」

黃珊珊表示，「國民黨就像是胖虎跟大雄（民眾黨）說要合作，結果把銅鑼燒全部拿走，還說如果不合作就是怎麼樣怎麼樣，不過請郝龍斌不要害怕，國民黨家大業大到底怕甚麼？應該要很篤定才對，而且民調贏這麼多有什麼好緊張？不想努力只想為自己失敗找理由的人，才是真的失敗。」

黃珊珊也說，郝龍斌若不尊重人，要怎麼獲得別人怎麼尊重，而且他也不是黨主席，還是做好自己比較重要。

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