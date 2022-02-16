京站接種站退場！北市加開「北門接種站」　5天打BNT、高端、莫德納

▲北市府表示，將新增北門捷運接種站。（示意圖，非文中所指北門接種站／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市第23期疫苗接種服務將新增「北門捷運中型接種站」，並自2月21日起提供疫苗接種服務，其中21日至22日提供BNT、23日提供高端，24日至25日提供莫德納疫苗；此外京站接種站將於18日結束接種服務後，完成階段性任務。

北市衛生局16日表示，北市於第23期預約平台提供追加劑29萬6772個預約名額，預約時間自2月16日上午10時至18日中午12時，接種日期為21日至27日，分別提供BNT疫苗7萬9540人次、莫德納疫苗20萬3238人次、高端疫苗1萬3994人次接種，請符合資格民眾於預約時間內，儘速完成預約登記。

衛生局指出，北市於1922預約平台第23期起，新增北門捷運站中型接種站（B1層南側），自2月21起提供新冠疫苗接種服務；為滿足不同廠牌疫苗接種需求民眾，北門捷運站中型接種站於21至22日提供BNT疫苗、23日提供高端疫苗、24至25日則提供莫德納疫苗接種服務。

此外，衛生局提到，京站接種站預定於2月18日結束接種服務，該接種站自1月20日起提供接種服務，截至2月15日共計服務3295人次，完成階段性任務。