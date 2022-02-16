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京站接種站退場！北市加開「北門接種站」　5天打BNT、高端、莫德納

▲▼日前運抵台灣的AZ疫苗41萬劑，從5月28日起陸續開打，圖為30日上午許多之前尚未施打的第一類醫護人員前往南港成德區民活動中心施打疫苗，現場排隊人潮大排長龍,COVID-19疫苗,新冠肺炎,武漢肺炎,接種疫苗,副作用,不良反應,群體免疫,法定傳染病,R0值。（圖／記者李毓康攝）

▲北市府表示，將新增北門捷運接種站。（示意圖，非文中所指北門接種站／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

台北市第23期疫苗接種服務將新增「北門捷運中型接種站」，並自2月21日起提供疫苗接種服務，其中21日至22日提供BNT、23日提供高端，24日至25日提供莫德納疫苗；此外京站接種站將於18日結束接種服務後，完成階段性任務。

北市衛生局16日表示，北市於第23期預約平台提供追加劑29萬6772個預約名額，預約時間自2月16日上午10時至18日中午12時，接種日期為21日至27日，分別提供BNT疫苗7萬9540人次、莫德納疫苗20萬3238人次、高端疫苗1萬3994人次接種，請符合資格民眾於預約時間內，儘速完成預約登記。

衛生局指出，北市於1922預約平台第23期起，新增北門捷運站中型接種站（B1層南側），自2月21起提供新冠疫苗接種服務；為滿足不同廠牌疫苗接種需求民眾，北門捷運站中型接種站於21至22日提供BNT疫苗、23日提供高端疫苗、24至25日則提供莫德納疫苗接種服務。

此外，衛生局提到，京站接種站預定於2月18日結束接種服務，該接種站自1月20日起提供接種服務，截至2月15日共計服務3295人次，完成階段性任務。

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