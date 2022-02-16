Omicorn現死亡首例「長者染疫風險增？」　陳時中：不會這麼悲觀

▲陳時中說，不會這樣悲觀。（圖／指揮中心提供）



記者許展溢／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨天公布國內新增1例死亡個案，為桃機-金嗓歌友會衍生的桃園8旬洗腎婦，確診到死亡僅16天，國內感染科專家指出，這對台灣而言是「警訊」，是否代表老人家染疫風險指數型倍增？指揮官陳時中今（16日）表示，不會這麼悲觀。

對於國內新增1例死亡個案，為8旬婦人具慢性病史，已打過兩劑疫苗，從確診到死亡僅16天。中央流行疫情指揮中心專家小組委員李秉穎分析，這名患者本身年齡較長，就已經是高風險族群，從死亡曲線就可得知，到了60、70歲後的幾何級數是急速升高的，上升好幾倍。

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李秉穎強調，現在國內出現第一起Omicron死亡案例，就是一個「警訊」，過去一直認為Omicorn死亡或重症未發生，是因為本土沒有大規模社區感染，確診者都是20至50歲的輕中壯年等低風險族群，活動力雖較強，但大部分打過疫苗，所以會是輕症為主。

出現死亡首例，是否代表老人家染疫風險指數倍增？陳時中表示，應該也不會到這樣悲觀，不過確實有這樣個案，代表這樣的事情是會有的，大概也有30多天是零死亡，1月1個，12月2個，看起來致死率很低，但還是會有，保護之道還是把疫苗打好打滿。