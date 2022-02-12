年輕人車禍死傷高！基隆學生免費機車考照　警開班培訓避險

記者郭世賢／基隆報導

為保護學生行車安全，建立正確的用路習慣，基隆市警察局交通隊、天顯宮與培德駕訓班，日前開放50名設籍基隆高中、職以上學生免費報考機車駕照，今（12日）是開訓首日。交通隊指出，這次的駕訓班會讓學生有完善的交通觀念，如順利取得駕照，警方也會追蹤1年，統計是否有違規行為，做為未來擴大辦理、課程規劃調整方向。

▲基隆學生免費機車考照，警開班培訓宣導正確觀念。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

交通隊統計指出，2019年至2021年11月止，18歲至19歲的初領駕照族群騎乘機車死傷人數，2019年死亡2人、受傷650人；2020年受傷665人；2021年受傷538人，顯示青少年車禍死傷仍然嚴重。

基隆市警察局為保護學生行車安全，由培德駕訓班製作學科教材，課程內容含交通法規、駕駛道德、駕駛訓練、考照模擬課程共計8小時課程，交通警察隊利用1小時對學生進行安全宣導課程，同時融入各項防禦駕駛觀念。12日開訓後為期一週，於17日進行考照，筆試測驗部分在基隆監理站舉行，路考部分在駕訓班舉行，採原訓練機車、原場地考照。

▲12日開訓後為期一週，於17日進行考照，筆試測驗部分在基隆監理站舉行。

基隆市交通警察隊表示，本次免費考照提供50個名額，只要年滿18歲且設籍基隆的高中、職以上的在學學生就有資格，參訓學生須先自行繳交報名訓練費用3000元，並於期限內取得駕照後，檢附繳費收據向天顯宮辦理退費。

交通警察隊副隊長吳誌權表示，基隆市每年有近萬件的車禍，其中18歲到20歲的比例不少，所以才會特別針對該年齡層舉辦駕訓班，本次機車駕訓從學科學習到術科的實境感受，可讓駕訓學員瞭解道路風險及建立防禦駕駛觀念，讓新手駕駛於考取駕照後騎車上路不會心驚膽跳。

吳誌權說，交通警察隊會對本次受訓考照之學員追蹤1年，統計有無發生違規及肇事情形，以分析機車駕訓之成效，做為未來擴大辦理、課程規劃及訓練方式調整之重要參據。

▲▼基隆交通警察隊利用1小時對學生進行安全宣導課程。

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