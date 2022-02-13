萬里台2線廂型車擦撞護欄側翻　駕駛酒測值0.99慘了

▲萬里廂型車擦撞護欄側翻「立車」，男駕駛酒測值0.99慘了。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市萬里區（台2線）頂社13日上午近7時發生一起車禍，一輛銀色廂型車行經該路段往金山方向，疑因車速過快，擦撞路邊護欄側翻；警員趕抵現場調查事故原因時，李男一度拒絕酒測，將人帶回派出所製作筆錄時，才同意配合酒測，酒測值竟達0.99毫克，警方將依公共危險罪嫌送辦。

新北市消防局7時3分接獲報案，一輛銀色廂型車不慎擦撞路邊護欄後，側翻立車在台2線萬里區頂社1號前車道上。隨即出動金山、萬里分隊，6車13人前往救援，警消人員趕抵現場，發現李姓男駕駛一度受困車內，警消人員協助男子脫困，意識清楚，所幸僅受輕傷，表示不用送醫。

▲李男一度拒絕酒測，被帶回派出所製作筆錄時，才同意配合酒測，酒測值竟達0.99毫克。

據了解，李男（61歲）開車疑車速過快，廂型車擦撞路邊護欄側翻，不過，李男被救出時一度拒絕酒測，警方見李男不願配合，將他帶至派出所製作筆錄，釐清事故原因時才接受酒測，酒測值竟達0.99毫克。警訊後，將李男依涉犯公共危險罪嫌送辦。

金山警分局表示，酒後駕車當事人多半抱持飲酒持僥倖心態，認為飲酒不多或是酒精已經消退，不會發生交通事故或是遭到攔檢，酒精卻未代謝完畢，警方仍會依酒測值認事用法，積極取締酒後駕車。提醒民眾為了自身和他人安全，切勿心存僥倖以身試法。

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