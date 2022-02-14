林右昌預告出書《雙魚B理科市長》　情人節「超閃親吻合照」曝光

▲基隆市長林右昌與夫人吳秋英溫馨親吻「超閃合照」曝光。（圖／翻攝自《林右昌UChange》臉書粉專）

記者郭世賢／基隆報導

搭上「敢不敢放上至少5年前的自己」的熱潮，基隆市長林右昌選在今（14日）情人節，在臉書上PO出2009年第一次參選市長落敗的照片，照片中他青澀模樣笑得燦爛，還有夫人吳秋英溫馨親吻照片，引發網友討論，林右昌更在文中預告，24日即將出版新書《雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG》，收錄他人生的故事及從政之路。

林右昌在臉書PO出2009年敗選卻笑得燦爛的照片表示，「你可能想問，怎麼還笑得出來？」他說，這與個性有關。他指出，他是雙魚座B型，「情感豐富和浪漫，還是無可救藥地樂觀，非常隨遇而安。」話鋒一轉更預告，24日下週四即將出版新書。

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林右昌說，書中將收錄他的從政經過與人生故事，他表示，踏入政治圈，對我而言像是人生的一場意外，有許多的長輩跟貴人的教導提攜則是人生的幸運！有人說，性格決定命運！先天上，或許雙魚B的浪漫個性，讓我能夠勇於開創夢想，讓我不被框架所限制，讓我勇於接受挑戰！

林右昌新書《雙魚B．理科市長：林右昌的人生進擊RPG》已在各大網路書店通路悄悄上架，引發各界討論，尤其由總統蔡英文與立法院長游錫堃親自撰文推薦，在任期屆滿的今年，政治動作更讓人充滿更多想像。

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