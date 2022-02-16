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社會 社會焦點 保障人權

基隆警破麻將賭場驚見2「自己人」　1人執勤中！2警記過調職

記者郭世賢／基隆報導

基隆市警二分局日前破獲一起民宅聚賭案，在清查賭客名單時，竟在當中驚見2名「自己人」，2人見「同事」上門一度躲在茶水間裡不敢現身，甚至其中一人竟然還在「值勤中」；基隆警分局經查後，立即將2警記過處分，並將尚在值勤中的偵查佐拔牌、調地。

▲▼基隆警破獲民宅麻將賭場，竟在賭客名單中驚見自己人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警破獲民宅麻將賭場，竟在賭客名單中驚見自己人。（圖／記者郭世賢翻攝）

基隆警日前接獲線報，在掌握相關事證後，於15日持搜索票前往中正路一棟3層樓民宅，當場查獲47年次的葉姓男子所經營的麻將職業賭場，將賭客1桌4人、在場6人（含主持人），賭資新臺幣4,900元、抽頭金1,200元，全數查封並帶回警局偵辦。

▲▼基隆警破獲民宅麻將賭場，竟在賭客名單中驚見自己人。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆警破獲民宅麻將賭場，竟在賭客名單中驚見自己人。（圖／記者郭世賢翻攝）

不過事後警方在茶水間查獲2名男子，清查賭客身分後，竟發現2人均是「自己人」，分別為基隆市警局交通隊的陳姓員警與基隆港景總隊的黃姓偵查佐，其中黃姓偵查佐還在「值勤中」。

而該賭場距離港警隊距離僅300公尺，據了解，黃姓偵查佐被逮表示自己並未參與賭博，僅有在現場泡茶聊天，警方將黃男供詞與在場賭客比對後，初步採信其說法，但由於黃男在值勤中，仍依員警涉足不妥當場所，對其做出記一大過、拔掉其刑警牌與調地處分。至於另名涉案的陳姓員警，警方也依法予以記過處分。

基隆市警也向民眾呼籲，年節前後民眾手上現金較闊綽，易有聚賭行為，尤其參與職業性大賭場賭博，往往導致民眾傾家蕩產，也可能因積欠債務遭追討引發嚴重治安事故。警方將持續加強查緝職業賭博，民眾切勿以身試法。

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