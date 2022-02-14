拚了！草屯加碼「生1胎發4萬」　員林市也喊：加一倍

▲員林市將提案，生一胎補助從6千加倍到1萬2000元。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

記者唐詠絮／彰化報導

為了克服少子化問題，草屯鎮今年1月公布生育補助，第1、2胎補助由原本2萬元加碼調升至4萬元，彰化縣員林市也不示弱，已提案「新生兒營養補助」從6千元加碼一倍到1萬2千元，將於2月17日（周四）加開臨時會決定，一旦通過，明年連同縣府補助的3萬元生育津貼，生一胎就可以拿到4萬2千元。

依據民政處統計， 2021年 1月底止彰化縣總人口數為1,254,308人，相較去年同期126萬5654人，一年就少了1萬 1346人，單月嬰兒出生數為990人，人口數以彰化市228,218人最多，其次為員林市122,723人，而全縣人口第二多的員林市目前人口數為12萬2723人，一年來人口數也減少1262人。

▲員林市公所舉辦寶寶爬行比賽。（資料圖／記者唐詠絮翻攝）

員林市原本長游振雄為了人口流失絞盡腦汁，去年員林市的新生兒約1100多人，補助經費約600多萬元，在不影響財政負擔下，已提案代表會討論，將目前施行的「新生兒營養補助」6000元，加碼提高第二胎或是雙胞胎能加倍至1萬2000元。

對此，代表會主席賴東位今天與多位代表商議，一致認為這個加碼「第二胎或是雙胞胎能加倍至1萬2000元」金額太少，要加多一點對新生兒家庭才有助益，討論後決定將金額提高到3萬6千元，同於將於本周四召開臨時會進行表決。