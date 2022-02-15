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時力黨團新會期優先法案出爐　囤房稅、行政區劃法等22項入列

▲▼時代力量立法院黨團召開「時力第10屆第5會期優先法案—美好生活、陽光政治、捍衛民主」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立法院黨團召開「時力第10屆第5會期優先法案—美好生活、陽光政治、捍衛民主」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者林銘翰／台北報導

立法院新會期即將開議，時代力量黨團15日公布優先法案，包括檢討囤房稅制、制定「侵害性私密影像防制條例」、《公職人員財產申報法》修正案等22項都入列。時代力量黨團總召邱顯智表示，本會期將優先推動美好生活、陽光政治、捍衛民主等三個主軸的法案，也呼籲各黨團共同支持。

時代力量立法院黨團15日上午召開「時力第10屆第5會期優先法案—美好生活、陽光政治、捍衛民主」記者會，說明黨團在新會期的工作重點與優先推動法案，盼爭取各界認同，儘速審查相關重大議案，完成立法。

時代力量黨團幹事長王婉諭表示，要讓人民有美好生活，還有很長的路要走，許多法規與政策的闕漏及不足，讓許多社會問題仍長期未見好轉，包括高房價、高空屋困境讓大家看不到未來、不敢生養小孩；缺乏社區型精神衛生服務，也讓人難以走上復元的道路。

王婉諭指出，立法院應儘速修正《房屋稅法》檢討囤房稅制，並且補充《租賃住宅市場發展及管理條例》的不足，以及完備「同婚收養」及「跨國同婚」的法規範，都是本會期時力黨團的重點方向。

王婉諭再指，針對性私密影像防制，一旦被害人影片被持有或散布，目前因缺乏法源依據，只能透過 iWIN （網路內容防護機構）主動擴展服務範圍，甚至等到確定起訴後才能下架，對已受創傷的當事人保護不足，足見制定《侵害性私密影像防制條例》的必要性。

另外，王婉諭也說，針對《精神衛生法》的修正，現況因缺乏精神病人的社區支持制度，造成病人走出病房門後難以銜接社會、順利回歸一般生活，都需儘速補足法規的不足。

▲▼時代力量立法院黨團召開「時力第10屆第5會期優先法案—美好生活、陽光政治、捍衛民主」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲時代力量立法院黨團總召邱顯智。（圖／記者屠惠剛攝）

時代力量黨團副總召陳椒華則表示，保護台灣山林與原住民權益的《礦業法》；建構一個因應氣候變遷挑戰的社會的《氣候變遷因應法》；還有保護我們糧食安全、避免廢棄物違法棄置在農地上的《廢棄物清理法》，都是非常關鍵的法案。

陳椒華強調，陽光政治一直是時代力量關注的重點，特別今年是地方選舉年，長期以來在地方政治和選舉上，各種包括議員財產不公開、貪污舞弊賄選、甚至中國資金滲透地方選務影響我國民主等問題，時力黨團希望透過修法，讓我國民主更能深化到地方政治。

陳椒華指出，包括修正《公職人員財產申報法》，讓地方議會議員財產比照中央政府官員和立委一樣地公開透明，受社會大眾監督；修改《地方制度法》讓地方議會增設不分區議員，以期打破地方政治長年由派系壟斷的現況，讓地方議會能納入更多元專業的聲音，讓台灣民主更深化到地方。

陳椒華也說，還要修正《政治獻金法》，以避免中共透過資金管道，介入滲透我國的地方選舉，以及修正《財團法人法》，處理社會長期關注的宗教財團法人財務公開的議題。

邱顯智則指出，在國家安全層面，時力黨團希望通過《反滲透法》和關鍵技術保護相關的《營業秘密法》、《國家安全法》等修正草案，避免中國滲透影響台灣選舉，以及掏空台灣高科技產業的關鍵技術基礎。

邱顯智表示，在轉型正義層面，雖然促轉會延任將於今年5月到期，但政府仍應作為火車頭繼續深化轉型正義工程，時力黨團認為包括《促進轉型正義條例》和《威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例》等轉型正義工作的法制化，都是這會期的重點。

在台灣地方自治部分，邱顯智認為，台灣中央集權式的財政分配，和過度破碎的行政區劃，導致地方無法有效統合發展和自治，時力黨團也將提出合理的《財政收支劃分法》與《行政區劃法》，搬開台灣地方自治深化與民主深化的絆腳石。

▼時代力量立法院黨團公布新會期優先法案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲▼時代力量立法院黨團召開「時力第10屆第5會期優先法案—美好生活、陽光政治、捍衛民主」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

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