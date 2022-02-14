考試院新會期11大優先法案出爐　新進公務員退撫新制3月送立院

▲中華民國考試院。（圖／ETtoday資料照）



記者林銘翰／台北報導

立法院新會期將於2月下旬開議，考試院14日公布《公務人員任用法》等6大類、11項優先法案，並且函請立法院審議。考試院表示，有關2023年新進公務人員退撫新制的相關法案，預定在3月初完成審查作業後，將與行政院會銜儘速函送立法院審議。

考試院14日下午發布新聞稿表示，考試院今天將立法院第10屆第5會期的優先法案清單，函請立法院優先審議，包含《公務人員任用法》修正案、「法律專業人員資格及任用條例」草案、《公務員服務法》修正案、「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」修正案等11案。

考試院說明，有關2023年新進公務人員退撫新制的相關法案，預定在今年3月初完成審查作業後，將與行政院會銜儘速函送立法院審議。

考試院說明，這些法案皆涉及文官制度改革且具迫切性及重要性，可分為6大類，其中《公務人員任用法》修正草案部分，是為了提升用人機關的靈活彈性，並完備初任人員試用制度與貫徹考績制度的留優汰劣精神。

考試院指出， 「法律專業人員資格及任用條例」草案部分，是為了落實司改國是會議決議，使法律專業人員來源一元化，以提升法律專業知能，並將法律專業人員的資格取得及任用予以統合規範。

考試院再指，《公務員服務法》修正草案部分，是為使公務員行為義務相關規範更契合時代需要，並因應司法院釋字第785號解釋，修正公務人員勤休方式，並修正《公務人員保障法》有關公務人員超時服勤補償事項等規範。

考試院表示，「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」修正草案部分，是考量現職專技轉任人員的職涯發展，適度放寬其受調任職系的限制。另外，為因應未來政府機關設置公職律師、公職建築師等職務的需求，增訂相關職務的法源依據，以利政府機關引進民間具實際經驗的優秀專技人員進入公部門服務。

考試院說明，《典試法》修正草案部分，是為了提高法律規範強度，增加對違法舞弊人員的究責機制，增訂對國家考試違法舞弊人員加重刑度及考選部求償權規定，另修正《公務人員考試法》及「專門職業及技術人員考試法」相關規定，得以對相關人員予以撤銷原處分並重啟考試程序。

考試院也說，《公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法》草案部分，是依《公務人員退休資遣撫卹法》第93條規定，為2023年7月1日以後初任公務人員建立全新退撫制度，並訂定相關配套措施事項規定，另配合修正《公務人員退休資遣撫卹法》及《公教人員保險法》相關規定。

考試院表示，有關《公務人員任用法》修正案，已經在立法院司法及法制委員會審查通過，尚待黨團協商，未來在新會期開議後，將積極協調立法院優先排案協商及審議，完成立法程序，以利政務的推展。

考試院也說，「法律專業人員資格及任用條例」、《公務員服務法》、《公務人員保障法》、「專門職業及技術人員轉任公務人員條例」、《典試法》、《公務人員考試法》及「專門職業及技術人員考試法」等7案皆已函送立法院審查，《公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法》等3案則預定在3月初完成院內審查作業，並依修法進程儘速函請立法院審議。