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撤軍假動作？美曝：部分俄軍「進入開火位置」　普丁下令做好準備

▲▼俄羅斯軍隊在列寧格勒地區進行軍演。（圖／路透）

▲美國消息人士爆料，有部分俄羅斯軍隊已深入邊境的開火位置。（圖／路透）

記者王佩翊／編譯

俄烏局勢持續緊繃，儘管美方不斷提出警告並稱，俄羅斯很有可能會在16日發動攻擊，但是烏克蘭總統澤倫斯基堅持認為這只是為了引發恐懼的陰謀。而俄羅斯國防部15日雖曾表示，已有軍隊在完成軍演後陸續撤離，但卻有美國消息人士發現，有部分俄軍正在朝邊境移動，甚至攜帶醫療用品，等於完全具備了隨時可以向烏克蘭開火的條件。

根據ABC NEWS報導，俄羅斯國防部15日聲稱，靠近烏克蘭邊境只是「正常軍事演習」，並不會發動攻擊，同時也強調已經有部分軍隊在完成軍事演習後，陸續撤離烏克蘭邊境。然而美國當局對此仍然不敢大意，消息人士透露，美方已經掌握到有俄軍持續朝前線移動，進入開火位置。

消息人士補充說道，美國政府認為，俄羅斯現在已經完全具備能夠隨時對烏克蘭發動攻擊並入侵的「所有必要條件」，包含駐守當地的15萬大軍。而這也是拜登政府直到現在仍然強調「俄羅斯隨時都有可能入侵」的原因。

▲▼美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

▲美國總統拜登（左）與俄羅斯總統普丁（右）。（圖／路透）

美方相信，俄羅斯入侵烏克蘭時，可能會率先啟動針對重要基礎設施的電子戰或是空中轟炸，緊接著再派出特種部隊深入基輔，斬首烏克蘭政府，預計24至72小時內就能完成任務。而就連美國總統拜登也在15日的演說中強調，「俄羅斯軍隊仍然處於非常具有威脅性的位置，且很有可能入侵，並造成巨大人員傷亡。」

拜登表示，美國歡迎俄羅斯撤軍，並願意就美國與北約的提議進行外交談判，包括軍備控制以及軍演透明度等。對此，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）說，俄羅斯會在未來幾天內做出回應。但總統普丁卻認為，俄羅斯的關鍵訴求仍被忽視，也就是禁止烏克蘭加入北約，並且要求西方軍事聯盟撤離駐守東歐的軍隊，相關要求至今仍被北約與美國拒絕。

▲▼烏克蘭邊境管制人員為備戰訓練。（圖／翻攝自Facebook／烏克蘭國家邊防局）

▲烏克蘭邊境管制人員為備戰訓練。（圖／翻攝自Facebook／烏克蘭國家邊防局）

根據ABC NEWS了解到，普丁已經告訴旗下軍隊，「要在2月16日以前做好準備」，不知道是否已經做出要進攻烏克蘭的決定。對此，俄羅斯當局堅決否認，同時指責提出警告的美國越來越誇張，簡直就是「歇斯底里」。

據悉，俄羅斯一旦開戰，將不會針對一小塊領土，可能會直接推翻澤倫斯基政府，並建立一個新的傀儡政府。然而美國卻擔憂，目前的烏克蘭政府無法迅速作出反應，同時也認為澤倫斯基政府根本還沒有為此作好準備。澤倫斯基不斷向民眾表示，所謂的開戰消息只是故意造成恐慌，並堅持認定俄軍不會入侵。

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