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何志偉評2022北都選戰　蔣萬安已到頂、看好黃珊珊超強爆發力

▲▼國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）

記者呂晏慈／台北報導

藍綠白陣營佈局2022台北市長選戰，國民黨立委蔣萬安參選已是箭在弦上，外界高度關注蔣將如何對戰台北市副市長黃珊珊及民進黨提名人選。民進黨立委何志偉今（15日）受訪分析，蔣萬安的民調已經來到頂點，不會再上去，原因在於他的形象過於保守、口條太差，未來面對選舉激戰時，恐怕不會跑、也不會攻；而黃珊珊經營基層有成，有超強爆發力。

根據《ETtoday東森新媒體》最新民調，倘若北都市長選戰戰局「三腳督」，蔣萬安支持度達37.4%，被視為民進黨候選人潛在人選的衛福部長陳時中支持度31.3％，黃珊珊支持度約18.6%；另根據綠營今年1月內部民調，蔣萬安也以31.6%支持度領先陳時中24.6%、黃珊珊25.0%。

不過，何志偉今天下午在媒體茶敘時表示，蔣萬安的民調已到達頂點，不會再上去，因為蔣的形象太過保守、口條太差，未來要面對選舉激戰時，恐怕不會跑、也不會攻；至於黃珊珊近期頻頻砲打前總統馬英九，也是因為看準藍營內部有「討厭馬英九」的族群，可望吸引淺藍、中間選民支持。

何志偉分析，台北市長柯文哲任內很長「揪」各黨派議員，這與過去台北市前市長郝龍斌任內作風很不一樣，此舉也對黃珊珊未來選舉有所助益，且黃對於商圈自治會、夜市經營很深，大概可以吃到25%的票源，「與老國民黨手路很相同」。他直指，黃珊珊有超強的爆發力，她擁有市議員經驗，因此談起市政算熟諗，但這也會變成她未來的包袱，當想要談出新願景時，可能變成「裡外不是人」。

此外，對於民進黨台北市長人選，目前包括陳時中、交通部前部長林佳龍都被點名，何志偉表示，他近期宣布成立陳時中北區後援會，是因為「台北市過去有一個醫生犯了太多錯誤，現在也要有一個醫生來補救」，未來將持續努力，在台北市5個選區都成立後援會，預計籌劃「政策白皮書」，因為現在距離年底大選僅250天，不可能待今年6月左右決定人選後，組織才動起來。

何志偉並透露，現在民進黨內出現一股「提名沒有黨籍的市長人選」的風聲，例如前副總統陳建仁就是無黨籍，不過陳建仁看似煙霧彈；他憂心忡忡地說，「這是再一次送給別人耶。」至於是否有耳聞明確人選？何志偉並未正面回應。

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