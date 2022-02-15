「就像過去我在台中的經驗」　林佳龍：台北需要有願景、格局的領導者

▲前台中市長林佳龍。（圖／記者林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

年底北市首長之戰煙硝味四起，各派人馬競爭激烈，被點名代表綠營參戰的前台中市長林佳龍15日受訪時表示，每個城市就像過去在台中的經驗，自己提出大台中的縣市合併後的區域計畫，需要具有足夠經歷、願景跟格局的領導者，讓城市治理回歸人民為本。

台北市長選戰激烈，立委蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括陳時中、前台中市長林佳龍、基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等。

對於北市首長人選，北市議員王世堅力挺林佳龍，衛福部長陳時中受訪時被問到林佳龍參選議題，也說祝他「步步高升」。對此，林佳龍指出，謝謝陳部長、王議員的肯定跟鼓勵，選舉要選賢與能，台北是台灣的首都更是國際城市，要怎麼選出一個有足夠經歷、視野的人帶領台北進步，自己也會一起參與這個過程。

林佳龍指出，依自己對於城市發展在學術上的專業及過去的經驗，台北要從首都區的區域治理來看，特別城鄉差距所涉及到的廣域治理，以及數位科技發展所涉及到的數位治理，要用新的思維去治理城市。

對於被點名選舉，林佳龍說，民進黨已經二十四年沒有帶領台北這個城市，針對首長人選可以比較，誰具備這樣的條件，促進台北代表台灣讓世界看見，也讓世界因為台北作為首都能夠更認同台灣，而不陷入個人輸贏或是黨的政治地盤消長，重點在於能夠如何帶領首都進步。

林佳龍表示，就像過去在台中的經驗，自己提出大台中的縣市合併後的區域計畫，也需要具有足夠經歷、願景跟格局的領導者，讓城市治理回歸人民為本。