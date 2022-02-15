「黃珊珊真的急了！」　鍾沛君：她現在不怕罵、只怕沒人理

▲北市議員鍾沛君。（圖／記者黃克翔攝）



記者杜冠霖／台北報導

近日台北副市長黃珊珊、前總統馬英九為「攤販精進計畫」槓上，黃珊珊指馬英九「不食人間煙火」、「稱維士比是維他命」，馬辦則翻出議會公布打臉黃珊珊，對此，北市議員鍾沛君表示，自己尊敬黃珊珊是資深議員，但從最近這波言行來看，「黃珊珊真的急了，也許最適合她的職務就是議員而已。」

黃珊珊12日談論「攤販精進計畫」時，指馬英九任台北市長期間，曾在質詢時說自己從小到大沒有到攤販買過東西，但馬英九辦公室翻出議會公報，打臉黃珊珊，對此，黃珊珊13日再次回擊，當年馬英九還曾說維士比是維他命，「是誰不食人間煙火？馬辦需要震怒嗎？國民黨又不只馬先生不食煙火。」

根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查顯示，在民進黨傳出的三位可能參選人中，台北市民最支持陳時中。若由蔣萬安與陳時中「單挑」，蔣萬安會以48.6%的支持度領先陳時中的35.7%。若黃珊珊加入，在「三腳督」的戰局中，雖然黃珊珊的支持度18.6%排名第三，但會拉走藍綠支持者的部分選票，讓蔣萬安支持度降至37.4%，陳時中則降至31.3%。

鍾沛君表示，本來大家覺得黃珊珊會是關鍵角色，但這幾份民調看下來，感覺她不是想像中的關鍵第三人，有沒有她都不影響選舉結果，我個人尊敬黃珊珊是資深議員，但從最近這一波言行看起來，也許最適合黃珊珊的職務就是議員而已。

對於黃珊珊、馬英九互槓，鍾沛君指出，黃珊珊是親民黨出身，雖然用了很多北市的光環跟媒體資源，但始終沒有加入民眾黨，也讓部分民眾黨支持者不是很諒解，黃珊珊這段期間突然砲打馬英九也非常莫名其妙，黃珊珊擔任親民黨議員時，路線就是打馬英九，與其說操作藍白不合，不如說是黃珊珊體內頑強的親民黨DNA正在發作。

鍾沛君表示，這樣的做法真的聰明嗎？馬英九不是台北市長被點名的任何人選，只能說這個起手式非常老派、而且不會達成效果，唯一的解讀就是黃珊珊真的急了。

鍾沛君指出，2022的選戰黃珊珊已經推了子弟兵，所以不可能回頭選議員、2024港湖立委選戰，國、民兩黨都有非常強的人選一決高下，也沒有她可以立足的位置，如果今年市長選舉沒她的份，政治生涯不敢說句點，但逗點畫下去之後，看不到如何往前延伸，她現在不怕藍綠罵她，只怕沒人理她。