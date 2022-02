蔣萬安年輕選票落後11%　林鶴明：陳時中新鮮感不會被年紀束縛

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。(合成圖/ETtoday資料照)



記者陶本和/台北報導

在2022年台北市長選戰方面,《ETtoday東森新媒體》最新民調顯示,國民黨立委蔣萬安支持度達37.4%,略勝衛福部長陳時中31.3%、台北副市長黃珊珊18.6%。對此,民進黨副秘書長林鶴明15日分析,蔣萬安在年輕世代並未佔優勢,而陳時中的政壇新鮮感自然不會被年紀束縛。

《ETtoday東森新媒體》14日釋出最新民調,「ET民調/北市長三腳督「蔣萬安領先陳時中6%」 林佳龍、蕭美琴支持度曝」一文中指出,蔣萬安獲得37.4%的支持度,略勝陳時中的31.3%和黃珊珊的18.6%;不過,在20-29歲支持度,蔣萬安只有24.9%,陳時中約有36.3%,黃珊珊也有22.1%;而在30-39歲支持度,蔣28.4%,陳34.3%,黃27.3%。

對此,林鶴明分析,顯然蔣萬安在年輕世代的選票中並未佔有優勢,蔣萬安43歲,陳時中68歲,黃珊珊52歲,很顯然的年輕選票和候選人是否最年輕一點關係也沒有,這點迷思如果沒有打破,永遠也爭取不到年輕選票。

林鶴明說,2014年國民黨台北市長候選人連勝文和柯文哲的結果就知道,當年連勝文才45歲,柯文哲55歲,連勝文青年才俊,柯文哲卻靠「怪阿北」形象在年輕選票上幹掉連勝文。

林鶴明表示,蔣萬安、黃珊珊、陳時中,三人比較下,陳時中踏入政壇反而較短(較短不是指擔任公職時間,而是真正投入選舉與政治攻防),蔣萬安則選了兩次立委,黃珊珊則是六連霸議員,擔任了近21年的台北市議員。

林鶴明提醒,蔣萬安如果沒有看清這個事實,國民黨在台北市很有可能將會走上連勝文的後轍;而黃珊珊也沒有佔什麼便宜,不過她從新黨、親民黨、無黨跳到現在貼近民眾黨,倒是一直「更新」她的品牌,「你若問政壇新鮮感而言,陳時中自然不會被年紀束縛,甚至可能像是瑪丹娜那首Like a virgin,Touched for the very first time」。

林鶴明表示,蔣萬安在年輕選票的落後若沒有調整,現在的領先一定只是暫時性的領先,更何況陳時中根本還沒宣布參選,民進黨更還沒出牌,當年連勝文宣布參選時,民調一樣贏柯文哲呀。

林鶴明說,蔣萬安的危機已經浮現,他如果不敢挑戰台北市長柯文哲,他注定在北市長選舉失去話語權,因為黃珊珊是要鞏固市場的人,蔣萬安是要扮演新產品上市,有看過新產品包袱這麼多嗎?

林鶴明強調,蔣萬安擔任立委至今,還真沒有任何印象他有針砭過什麼北市議題,不沾鍋的印象宛如馬英九,但這一味不是年輕人要的,難怪扶龍王王世堅議員點評精準,蔣萬安是「三不軟男」,「不犯錯、不得罪、不做決定」。