蔣萬安年輕選票落後11%　林鶴明：陳時中新鮮感不會被年紀束縛

▲國民黨立委蔣萬安、衛福部長陳時中、台北市副市長黃珊珊。（合成圖／ETtoday資料照）



記者陶本和／台北報導

在2022年台北市長選戰方面，《ETtoday東森新媒體》最新民調顯示，國民黨立委蔣萬安支持度達37.4%，略勝衛福部長陳時中31.3%、台北副市長黃珊珊18.6%。對此，民進黨副秘書長林鶴明15日分析，蔣萬安在年輕世代並未佔優勢，而陳時中的政壇新鮮感自然不會被年紀束縛。

《ETtoday東森新媒體》14日釋出最新民調，「ET民調／北市長三腳督「蔣萬安領先陳時中6%」 林佳龍、蕭美琴支持度曝」一文中指出，蔣萬安獲得37.4%的支持度，略勝陳時中的31.3%和黃珊珊的18.6%；不過，在20-29歲支持度，蔣萬安只有24.9%，陳時中約有36.3%，黃珊珊也有22.1%；而在30-39歲支持度，蔣28.4%，陳34.3%，黃27.3%。

對此，林鶴明分析，顯然蔣萬安在年輕世代的選票中並未佔有優勢，蔣萬安43歲，陳時中68歲，黃珊珊52歲，很顯然的年輕選票和候選人是否最年輕一點關係也沒有，這點迷思如果沒有打破，永遠也爭取不到年輕選票。

林鶴明說，2014年國民黨台北市長候選人連勝文和柯文哲的結果就知道，當年連勝文才45歲，柯文哲55歲，連勝文青年才俊，柯文哲卻靠「怪阿北」形象在年輕選票上幹掉連勝文。

林鶴明表示，蔣萬安、黃珊珊、陳時中，三人比較下，陳時中踏入政壇反而較短（較短不是指擔任公職時間，而是真正投入選舉與政治攻防），蔣萬安則選了兩次立委，黃珊珊則是六連霸議員，擔任了近21年的台北市議員。

林鶴明提醒，蔣萬安如果沒有看清這個事實，國民黨在台北市很有可能將會走上連勝文的後轍；而黃珊珊也沒有佔什麼便宜，不過她從新黨、親民黨、無黨跳到現在貼近民眾黨，倒是一直「更新」她的品牌，「你若問政壇新鮮感而言，陳時中自然不會被年紀束縛，甚至可能像是瑪丹娜那首Like a virgin，Touched for the very first time」。

林鶴明表示，蔣萬安在年輕選票的落後若沒有調整，現在的領先一定只是暫時性的領先，更何況陳時中根本還沒宣布參選，民進黨更還沒出牌，當年連勝文宣布參選時，民調一樣贏柯文哲呀。

林鶴明說，蔣萬安的危機已經浮現，他如果不敢挑戰台北市長柯文哲，他注定在北市長選舉失去話語權，因為黃珊珊是要鞏固市場的人，蔣萬安是要扮演新產品上市，有看過新產品包袱這麼多嗎？

林鶴明強調，蔣萬安擔任立委至今，還真沒有任何印象他有針砭過什麼北市議題，不沾鍋的印象宛如馬英九，但這一味不是年輕人要的，難怪扶龍王王世堅議員點評精準，蔣萬安是「三不軟男」，「不犯錯、不得罪、不做決定」。