台人關國內！卻開放外國旅客　醫看陳時中這點「怪怪的」

記者陳俊宏／綜合報導

指揮中心指揮官陳時中表示，來台旅遊限制有望鬆綁，優先開放部分國際旅客來台。對此，台大感染科前醫師林氏璧今天（15日）指出，看來現在應該是要先開放「外國團客來台灣」，但他個人總覺得怪怪的，台灣人這兩年都被關在國內，也只能玩國旅，現在最需要振興的應該海外旅遊相關的旅遊產業，不是國旅。

▲疫情爆發2年多來，許多民眾都無法出國。（圖／資料照）

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林氏璧在「日本自助旅遊中毒者」臉書說，他想請問大家，特別是旅遊業界的朋友，如果你是政府，為了整個旅遊產業也兼顧防疫，如果要開放，你的開放順序會怎麼開？

1、外國團客來台灣

2、外國人來台灣自由行

3、台灣團客去國外

4、台灣人去國外自由行

林氏璧強調，這是未來式，在討論未來的狀況！不是現在！當然前提要等其他國家也開放我們能去一般旅遊，也要等這波國際疫情比較和緩後；以目前觀察到Omicron下降的趨勢，可能在3、4月後就能滿足此條件，其實已經有些國家迫不及待開國門了。

▲▼許多國人期待去日本玩。（圖／資料照／記者彭懷玉攝）

「先說我是3、1、4、2。」林氏璧提到，根據陳時中接受媒體專訪，看來應該是要先開放「1、外國團客來台灣」，但他個人總覺得怪怪的，台灣人這兩年都被關在國內，也只能玩國旅，現在最需要振興的應該海外旅遊相關的旅遊產業，不是國旅。

林氏璧表示，這兩年多半的時候，國內旅館一房難求，餐廳門庭若市，現在為何要開放外國人進來和國人搶國內旅遊，然後台灣人還是只能被鎖在台灣，「然後我們如果足跡重疊，被匡列還要隔離14天？這是不是有哪裡怪怪的？」

▼指揮中心宣布，將鬆綁邊境管制。（圖／記者李毓康攝）

林氏璧認為，一開始先團客，團進團出足跡好掌握，比較好防疫，這應該沒什麼爭議，當然這問題可能還很遠，部長也說D-Day不知道何時，而現行的14天縮到10天，對一般旅遊的誘因還是很低，也許到7天甚至5天才是比較有可能人數較多的時候啦。

指揮中心宣布，將鬆綁邊境管制，未來入境居家檢疫政策方向為「縮短居家檢疫天數為10天，於檢疫期滿後進行7天自主健康管理」，並放寬商務人士入境限制。觀光旅遊方面的前置作業也正在規劃當中，國際旅客有望來台，但出國旅遊則要再等等。