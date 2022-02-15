陳時中「開放邊境這點」怪怪的！前台大醫嘆：國人繼續鎖在台灣？

▲林氏璧認為陳時中開放邊境，優先讓國際旅客來台「怪怪的」。（示意圖／記者林敬旻攝）

記者李佳蓉／綜合報導

中央流行疫情指揮中心昨（14）日宣布已找旅遊業者開會，規劃邊境鬆綁措施，指揮官陳時中接受媒體專訪時提到，將優先開放國際旅客來台，國人海外旅行會稍晚，該作法讓前台大感染科醫師林氏璧不禁質疑「怪怪的！」他也透露心中優先順序，認為應將台灣團客出國玩擺第一。

林氏璧今日在粉專發文提問，「如果你是政府，為了整個旅遊產業，也兼顧防疫，如果要開放，你的開放順序會怎麼開？」並列出4選項，分別為1.外國團客來台灣、2.外國人來台自由行、3.台灣團客去國外及4.台灣人國外自由行。他分享自己的順序是「3、1、4、2」

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林氏璧強調，這是在討論未來狀況，而非現在，當然前提是等其他國家也開放國人能去一般旅遊，也要等此波國際疫情較為緩和後。以目前觀察到Omicron下降趨勢，可能在3、4月後就能滿足此條件，但事實上也已有些國家迫不急待開國門了。

▲林氏璧認為，應是台灣團客去國外優先於外國團客來台灣。（圖／路透）

指揮官陳時中接受《自由時報》專訪時透露，應該外國團客來台將優先開放，這讓林氏璧感覺怪怪的！他認為，台灣人這2年都被關在國內，只能玩國旅，現在最需要振興的應是海外旅遊相關旅遊產業，不是國旅。近期國內旅館多半一票難求、餐廳門庭若市，「現在為何要開放外國人進來和國人搶國內旅遊，然後台灣人還是只能被鎖在台灣，然後我們如果足跡重疊被匡列還要隔離14天？這是不是有哪裡怪怪的？」

林氏璧說，一開始先開放團客，團進團出足跡好掌握，也較好防疫，應該沒什麼爭議。「當然這問題可能還很遠，部長也說D-Day不知道何時，而現行的14天縮到10天，對一般旅遊的誘因還是很低。」他說，也許縮減至7天甚至5天，才是較有可能人數較多的時候。