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陳時中勝訴！遭罵「無恥舔美賣臺」　提告網友判拘役3日定讞

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會，指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

▲陳時中告網友妨害名譽勝訴確定，網友遭判拘役3日定讞。（圖／指揮中心提供）

記者吳銘峯／台北報導

衛福部長陳時中勝訴確定！賴姓網友日前在臉書上批評陳時中「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣台」，陳時中提告妨害名譽，檢方提起公訴，網友一審遭判拘役3日，得易科罰金3千元。案經上訴，高院二審15日駁回上訴定讞。

判決指出，賴姓網友於去年6月6日前某日，在臉書「某資訊大小事分享團」上，公開貼文「阿中部長隱瞞疫情，無恥舔美賣臺」。陳時中不滿，認為「隱瞞疫情，無恥舔美賣臺」這些字眼已經妨害他名譽，因此向檢方提出告訴。檢方偵辦後提起公訴。

一審台北地院審理時，賴男否認犯罪，辯稱「我只是在臉書上表達自己立場，沒有侮辱陳時中的意思。」但一審法院認為，「無恥舔美賣臺」等文字，依一般社會通念，具有輕蔑並使人難堪之意，足以貶損他人之人格及社會評價，顯屬侮辱之言語。這對於陳時中的名聲造成負面貶抑，使得陳時中之名譽、社會評價因此遭受損，確實有罪。

而一審法院在量刑理由中指出，賴男否認犯行，未見悔悟自省之心，而且多次傳喚不到庭，也沒向陳時中致歉或取得諒解、和解，難認犯後態度良好，最後判處拘役3日，得易科罰金3千元。

案經上訴，高等法院二審審理後，還是認定賴男有罪，考量一審判決認事用法並無違誤，高院15日駁回上訴，維持拘役3日、易科罰金3千元的判決。全案定讞。

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