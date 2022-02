ET民調／北市長三腳督「蔣萬安領先陳時中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

▲台北市政府。(圖/記者黃國霖攝)

記者陳弘修/台北報導

根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查結果顯示,2022年的台北市長選舉,在民進黨目前傳出的三位可能參選人中,台北市民最支持陳時中。若年底的首都大戰是由國民黨的立委蔣萬安與衛福部長陳時中兩人對決,蔣萬安會以48.6%的支持度領先陳時中的35.7%。若台灣民眾黨派出現任副市長黃珊珊加入,在「三腳督」的戰局中,雖然黃珊珊的支持度18.6%排名第三,但她會拉走藍綠支持者的部分選票,蔣萬安支持度會降至37.4%,陳時中支持度則降至31.3%。

依中選會規劃,2022的九合一大選訂在今年11月26日舉行。在台北市長選舉部分,國民黨目前呼聲最高的人選是蔣萬安,他在各方公布的民調中也是處於領先局面;民進黨方面,除了陳時中、前交通部長林佳龍持續被點名與關注外,近來也有報導傳出駐美代表蕭美琴可能是黑馬人選;台灣民眾黨則是力挺台北市副市長黃珊珊參選。雖然藍綠人選尚未正式拍板,但可以預見的是,這場首都市長之爭將會重演2018年藍綠白的「三腳督」大戰。

為了瞭解民眾對於2022台北市長選舉的態度意向,《東森新媒體ETtoday》於2月8日至10日針對20歲以上的台北市民進行台北市長人選調查。調查結果顯示,若民進黨是由林佳龍與蔣萬安兩人藍綠對決,蔣萬安以49.9%的支持度勝過林佳龍的30.6%,兩人支持度差距19.3%。若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局,其支持度為19.7%,在藍綠白「三腳督」的戰局裡,蔣萬安支持度降至38.5%,林佳龍支持度降至27.1%,兩人差距拉近至11.4%。

若民進黨是由蕭美琴與蔣萬安兩人藍綠對決,蔣萬安仍以49.9%的支持度勝過蕭美琴的31.3%,兩人支持度差距18.6%。若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局,其支持度為18.5%,在藍綠白「三腳督」的戰局裡,蔣萬安支持度降至38.8%,蕭美琴支持度降至27.7%,兩人差距拉近至11.1%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示,蕭美琴在調查中獲得不錯的支持度,跟陳時中與林佳龍三人都有與蔣萬安一戰的能力。若民進黨派陳時中代表出馬,在三腳督的戰況下,陳時中因民進黨在四大議題公投等投票結果後聲勢上漲,且疫情控制得宜使支持度止跌回升,而黃珊珊因近期抗疫表現頻上火線發言,獲得不少媒體版面聲量,支持度有持續增溫的現象,使蔣萬安的領先幅度已掉到個位數。而林佳龍與蕭美琴現階段與蔣萬安的支持度差距較大,若民進黨由林佳龍或蕭美琴代表參選,後續變化仍待觀察。

本次民調由《東森新媒體ETtoday》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫,調查期間為2022年2月8日至10日,調查方法是以「手機簡訊」進行,以台北市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象;調查回收有效樣本數為1,628份,抽樣誤差在95%信心水準下,為正負2.43%。進行統計分析之前,原始資料先依台北市最新人口統計資料(110年12月)進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權,以符合台北市20歲以上人口之母體結構,使本調查具有代表性。

以下為2022台北市長人選調查結果內容:

◎民進黨內互比:陳時中、林佳龍與蕭美琴,台北市民最支持陳時中

根據此次民調結果顯示,在民進黨的陳時中、林佳龍與蕭美琴這三位,陳時中的支持度24.0%,林佳龍與蕭美琴的支持度都是12.2%,台北市民最支持陳時中,且領先其他兩人幅度一成以上;而另有51.6%表示「都不支持」以及不表態。

◎若台北市長選舉由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決 & 若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局

根據調查,若年底台北市長選舉是由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決,則蔣萬安以48.6%的支持度領先陳時中的35.7%,兩人支持度差距12.9%。





若依歷次調查結果觀察,蔣萬安的支持度在一路上升趨勢中,本次首度出現下挫,陳時中支持度則止跌回升,在前次調查(2021年11月),是兩人支持度差距最明顯時刻,而本次調查兩人支持度差距又拉近,顯示蔣萬安的支持度可能因國民黨在四大議題公投、台中立委第二選區補選、林昶佐罷免案等接連失利的聲勢下滑,連帶受到不小的衝擊。

若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局,其支持度為18.6%,蔣萬安的支持度將從48.6%下滑11.2%至37.4%;陳時中的支持度則由35.7%減少4.4%至31.3%,蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近至6.1%,蔣萬安小勝。相較於陳時中僅減少4.4%,黃珊珊加入戰局對於蔣萬安的支持度具有較大影響。在「三腳督」的戰況下,蔣萬安的領先幅度已掉到個位。

相較前次調查(2021年11月),黃珊珊因近期抗疫表現頻上火線發言,獲得不少媒體版面聲量,本次調查支持度略提升0.5%,有持續增溫的現象;陳時中可能因民進黨近期在四大議題公投等投票結果聲勢上漲,且同樣疫情控制得宜,支持度止跌回升3.1%;蔣萬安則近期無太多表現,且可能受到國民黨聲勢下滑之累,支持度下降2.3%,呈現出此消彼漲的態勢。

若再從民眾的年齡與政黨傾向交叉分析來看,蔣萬安在50歲以上(四成三以上)、國民黨(84.5%)、泛藍(77.3%)認同者及政黨中立者(33.8%)獲得相對較高支持度;陳時中則在39歲以下(三成四以上)、民進黨(80.7%)、時代力量(50.3%)及泛綠(67.4%)認同者獲得相對較高的支持;而黃珊珊在台灣民眾黨(76.2%)認同者獲得相對較高的支持。

◎台北市長選舉由蔣萬安與林佳龍兩人藍綠對決 & 若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局

根據調查,若年底台北市長選舉是由蔣萬安與林佳龍兩人藍綠對決,蔣萬安以49.9%的支持度勝過林佳龍的30.6%,兩人支持度差距19.3%。

相較前次調查(2021年11月)結果,本次調查蔣萬安的支持度略減0.7%,而林佳龍支持度則增加1.6%,兩人支持度差距縮小為19.3%。

若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局,其支持度為19.7%,蔣萬安的支持度將從49.9%下滑11.4%至38.5%;林佳龍的支持度則由30.6%減少3.5%至27.1%,蔣萬安與林佳龍的支持度差距拉近至11.4%。相較於林佳龍減少3.5%,黃珊珊加入戰局也是對於蔣萬安的支持度具有較大影響。

相較前次調查(2021年11月),黃珊珊支持度在本次調查提升1.5%;林佳龍支持度也略升1.7%;蔣萬安支持度則下降2.3%,呈現三人支持度彼此相互之間的差距有拉近態勢。





◎台北市長選舉由蔣萬安與蕭美琴兩人藍綠對決 & 若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局

根據調查,若年底台北市長選舉是由蔣萬安與蕭美琴兩人藍綠對決,蔣萬安仍以49.9%的支持度勝過蕭美琴的31.3%,兩人支持度差距18.6%。但結果顯示蕭美琴在第一次調查中也獲得不錯的支持度。

若從民進黨陳時中、林佳龍及蕭美琴三人分別與國民黨蔣萬安藍綠對戰結果來看,三人都有與蔣萬安一戰的能力。現階段以陳時中與蔣萬安的支持度差距較小(陳時中 VS. 蔣萬安,差距12.9%;林佳龍 VS. 蔣萬安,差距19.3%;林佳龍 VS. 蕭美琴,差距18.6%),若台北市長選舉,由林佳龍或蕭美琴代表民進黨參選,後續變化仍待觀察。



若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局,其支持度為18.5%,蔣萬安的支持度將從49.9%下滑11.1%至38.8%;蕭美琴的支持度則由31.3%減少3.6%至27.7%,蔣萬安與蕭美琴的支持度差距拉近至11.1%。相較於蕭美琴減少3.6%,黃珊珊加入戰局同樣對於蔣萬安的支持度具有較大影響。