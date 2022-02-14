　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

ET民調／北市長三腳督「蔣萬安領先陳時中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

▲▼台北市政府國慶升旗典禮。（圖／記者黃國霖攝）

▲台北市政府。（圖／記者黃國霖攝）

記者陳弘修／台北報導

根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查結果顯示，2022年的台北市長選舉，在民進黨目前傳出的三位可能參選人中，台北市民最支持陳時中。若年底的首都大戰是由國民黨的立委蔣萬安與衛福部長陳時中兩人對決，蔣萬安會以48.6%的支持度領先陳時中的35.7%。若台灣民眾黨派出現任副市長黃珊珊加入，在「三腳督」的戰局中，雖然黃珊珊的支持度18.6%排名第三，但她會拉走藍綠支持者的部分選票，蔣萬安支持度會降至37.4%，陳時中支持度則降至31.3%。

依中選會規劃，2022的九合一大選訂在今年11月26日舉行。在台北市長選舉部分，國民黨目前呼聲最高的人選是蔣萬安，他在各方公布的民調中也是處於領先局面；民進黨方面，除了陳時中、前交通部長林佳龍持續被點名與關注外，近來也有報導傳出駐美代表蕭美琴可能是黑馬人選；台灣民眾黨則是力挺台北市副市長黃珊珊參選。雖然藍綠人選尚未正式拍板，但可以預見的是，這場首都市長之爭將會重演2018年藍綠白的「三腳督」大戰。

為了瞭解民眾對於2022台北市長選舉的態度意向，《東森新媒體ETtoday》於2月8日至10日針對20歲以上的台北市民進行台北市長人選調查。調查結果顯示，若民進黨是由林佳龍與蔣萬安兩人藍綠對決，蔣萬安以49.9%的支持度勝過林佳龍的30.6%，兩人支持度差距19.3%。若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局，其支持度為19.7%，在藍綠白「三腳督」的戰局裡，蔣萬安支持度降至38.5%，林佳龍支持度降至27.1%，兩人差距拉近至11.4%。

若民進黨是由蕭美琴與蔣萬安兩人藍綠對決，蔣萬安仍以49.9%的支持度勝過蕭美琴的31.3%，兩人支持度差距18.6%。若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局，其支持度為18.5%，在藍綠白「三腳督」的戰局裡，蔣萬安支持度降至38.8%，蕭美琴支持度降至27.7%，兩人差距拉近至11.1%。

《東森新媒體ETtoday》民調中心表示，蕭美琴在調查中獲得不錯的支持度，跟陳時中與林佳龍三人都有與蔣萬安一戰的能力。若民進黨派陳時中代表出馬，在三腳督的戰況下，陳時中因民進黨在四大議題公投等投票結果後聲勢上漲，且疫情控制得宜使支持度止跌回升，而黃珊珊因近期抗疫表現頻上火線發言，獲得不少媒體版面聲量，支持度有持續增溫的現象，使蔣萬安的領先幅度已掉到個位數。而林佳龍與蕭美琴現階段與蔣萬安的支持度差距較大，若民進黨由林佳龍或蕭美琴代表參選，後續變化仍待觀察。

本次民調由《東森新媒體ETtoday》民調中心負責問卷設計、調查執行、資料處理、統計分析及報告撰寫，調查期間為2022年2月8日至10日，調查方法是以「手機簡訊」進行，以台北市年滿20歲以上民眾為調查範圍及對象；調查回收有效樣本數為1,628份，抽樣誤差在95%信心水準下，為正負2.43%。進行統計分析之前，原始資料先依台北市最新人口統計資料（110年12月）進行性別、年齡、地區、教育程度樣本加權，以符合台北市20歲以上人口之母體結構，使本調查具有代表性。

以下為2022台北市長人選調查結果內容：

◎民進黨內互比：陳時中、林佳龍與蕭美琴，台北市民最支持陳時中

根據此次民調結果顯示，在民進黨的陳時中、林佳龍與蕭美琴這三位，陳時中的支持度24.0%，林佳龍與蕭美琴的支持度都是12.2%，台北市民最支持陳時中，且領先其他兩人幅度一成以上；而另有51.6%表示「都不支持」以及不表態。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

▲《東森新媒體ETtoday》發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心，下同）

◎若台北市長選舉由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決 ＆  若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局

根據調查，若年底台北市長選舉是由蔣萬安與陳時中兩人藍綠對決，則蔣萬安以48.6%的支持度領先陳時中的35.7%，兩人支持度差距12.9%。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

若依歷次調查結果觀察，蔣萬安的支持度在一路上升趨勢中，本次首度出現下挫，陳時中支持度則止跌回升，在前次調查（2021年11月），是兩人支持度差距最明顯時刻，而本次調查兩人支持度差距又拉近，顯示蔣萬安的支持度可能因國民黨在四大議題公投、台中立委第二選區補選、林昶佐罷免案等接連失利的聲勢下滑，連帶受到不小的衝擊。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局，其支持度為18.6%，蔣萬安的支持度將從48.6%下滑11.2%至37.4%；陳時中的支持度則由35.7%減少4.4%至31.3%，蔣萬安與陳時中的支持度差距拉近至6.1%，蔣萬安小勝。相較於陳時中僅減少4.4%，黃珊珊加入戰局對於蔣萬安的支持度具有較大影響。在「三腳督」的戰況下，蔣萬安的領先幅度已掉到個位。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

相較前次調查（2021年11月），黃珊珊因近期抗疫表現頻上火線發言，獲得不少媒體版面聲量，本次調查支持度略提升0.5%，有持續增溫的現象；陳時中可能因民進黨近期在四大議題公投等投票結果聲勢上漲，且同樣疫情控制得宜，支持度止跌回升3.1%；蔣萬安則近期無太多表現，且可能受到國民黨聲勢下滑之累，支持度下降2.3%，呈現出此消彼漲的態勢。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

若再從民眾的年齡與政黨傾向交叉分析來看，蔣萬安在50歲以上（四成三以上）、國民黨（84.5%）、泛藍（77.3%）認同者及政黨中立者（33.8%）獲得相對較高支持度；陳時中則在39歲以下（三成四以上）、民進黨（80.7%）、時代力量（50.3%）及泛綠（67.4%）認同者獲得相對較高的支持；而黃珊珊在台灣民眾黨（76.2%）認同者獲得相對較高的支持。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

◎台北市長選舉由蔣萬安與林佳龍兩人藍綠對決 ＆  若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局

根據調查，若年底台北市長選舉是由蔣萬安與林佳龍兩人藍綠對決，蔣萬安以49.9%的支持度勝過林佳龍的30.6%，兩人支持度差距19.3%。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

相較前次調查（2021年11月）結果，本次調查蔣萬安的支持度略減0.7%，而林佳龍支持度則增加1.6%，兩人支持度差距縮小為19.3%。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局，其支持度為19.7%，蔣萬安的支持度將從49.9%下滑11.4%至38.5%；林佳龍的支持度則由30.6%減少3.5%至27.1%，蔣萬安與林佳龍的支持度差距拉近至11.4%。相較於林佳龍減少3.5%，黃珊珊加入戰局也是對於蔣萬安的支持度具有較大影響。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

相較前次調查（2021年11月），黃珊珊支持度在本次調查提升1.5%；林佳龍支持度也略升1.7%；蔣萬安支持度則下降2.3%，呈現三人支持度彼此相互之間的差距有拉近態勢。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

◎台北市長選舉由蔣萬安與蕭美琴兩人藍綠對決 ＆  若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局

根據調查，若年底台北市長選舉是由蔣萬安與蕭美琴兩人藍綠對決，蔣萬安仍以49.9%的支持度勝過蕭美琴的31.3%，兩人支持度差距18.6%。但結果顯示蕭美琴在第一次調查中也獲得不錯的支持度。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

若從民進黨陳時中、林佳龍及蕭美琴三人分別與國民黨蔣萬安藍綠對戰結果來看，三人都有與蔣萬安一戰的能力。現階段以陳時中與蔣萬安的支持度差距較小（陳時中 VS. 蔣萬安，差距12.9%；林佳龍 VS. 蔣萬安，差距19.3%；林佳龍 VS. 蕭美琴，差距18.6%），若台北市長選舉，由林佳龍或蕭美琴代表民進黨參選，後續變化仍待觀察。

若台灣民眾黨黃珊珊加入戰局，其支持度為18.5%，蔣萬安的支持度將從49.9%下滑11.1%至38.8%；蕭美琴的支持度則由31.3%減少3.6%至27.7%，蔣萬安與蕭美琴的支持度差距拉近至11.1%。相較於蕭美琴減少3.6%，黃珊珊加入戰局同樣對於蔣萬安的支持度具有較大影響。

▲東森新媒體ETtoday民調中心發布最新台北市長人選調查結果。（圖／ETtoday民調中心）

 

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
快訊／高雄疫情有變化！知名餐廳有足跡　急停業2天
全家物流卡逾7天貨還沒到！　業者回應了
快訊／國3北上火燒車！　3人驚險跳車
快訊／新店某大樓「4F火警」！　1人昏迷搶救中
快訊／蘇貞昌同意放寬「居檢、商務人士入境規範」
200元福袋中369萬保時捷！全聯幸運得主現身
情人節激情「保險套6迷思」先看！　做錯一個提早當爸媽
快訊／馮世寬出院了！　曝蔡英文每天暖舉
袁詠儀瘋買名牌包「網估逾7500萬」！　張智霖驚吐瀕臨破產辛
情人節最甜！蔣萬安找老婆再拍一次婚紗　畫面曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

士林夜市人潮重返巔峰！北市查核130攤商　「5家沒標價格」遭勸導改善

「清零派可以休矣！」　沈富雄列解封案例：陳時中隧道那頭的光亮了

林佳龍「無罩跑攤」道歉了！　「日後會特別留意防疫規定」

【即時民調】如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

吳思瑤稱三腳督民進黨大有可為　「蔣萬安沒有想像中的強」

快訊／蘇貞昌同意放寬居檢、商務人士入境規範　指揮中心研議調整

快訊／馮世寬上午出院了　「蔡英文要我每天回報健康狀況」

情人節最甜！蔣萬安夫妻重拍復古婚紗照曝光　熱愛台北老派浪慢

林鶴明揭「蔣萬安痛點」：白藍合是假議題！藍營早被柯文哲滲透

民眾冒雨排隊一百公尺「只為搶雞蛋」　李明賢批：政府忍心嗎？

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

網美開團「上山清垃圾」丟光歷史文物　 35人豪華團費曝：進帳18萬

士林夜市人潮重返巔峰！北市查核130攤商　「5家沒標價格」遭勸導改善

「清零派可以休矣！」　沈富雄列解封案例：陳時中隧道那頭的光亮了

林佳龍「無罩跑攤」道歉了！　「日後會特別留意防疫規定」

【即時民調】如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

吳思瑤稱三腳督民進黨大有可為　「蔣萬安沒有想像中的強」

快訊／蘇貞昌同意放寬居檢、商務人士入境規範　指揮中心研議調整

快訊／馮世寬上午出院了　「蔡英文要我每天回報健康狀況」

情人節最甜！蔣萬安夫妻重拍復古婚紗照曝光　熱愛台北老派浪慢

林鶴明揭「蔣萬安痛點」：白藍合是假議題！藍營早被柯文哲滲透

民眾冒雨排隊一百公尺「只為搶雞蛋」　李明賢批：政府忍心嗎？

美國稱俄羅斯16日入侵　烏克蘭總統向美要證據

南投燈會無人機秀愛心手勢慶情人節　竹山女婿陳雷周日壓軸演唱

烏俄關係劍拔弩張！2014年馬航遭擊百人殞命　國籍航空先行改道

士林夜市人潮重返巔峰！北市查核130攤商　「5家沒標價格」遭勸導改善

快訊／高雄疫情有變化！鳳山知名餐廳有足跡　急停業2天清消

全家物流卡逾7天貨還沒到！業者：所有包裹配送即起陸續恢復中

「清零派可以休矣！」　沈富雄列解封案例：陳時中隧道那頭的光亮了

APRIL解散采媛宣布離開公司！解釋無霸凌「日期卻記錯」網友打臉

騎買菜車上武嶺！她1舉動逗女兒魔性笑　「下秒GG了」網笑歪

民生社區World Gym傳黑歷史　商仲曝：黑道曾多年強占

政治熱門新聞

快訊／新北設計師「3天北市足跡」曝光　曾到大安區餐廳、書店

快訊／沒有大量不明社區感染！　柯文哲下午開記者會宣布微解封

快訊／跟進柯文哲微解封？　侯友宜：新北疫情要觀察到2月28日

獨／綠營民調曝！蔣萬安28%領先　林佳龍直追陳時中只差4%

快訊／新北設計師確診「捷運密集足跡」曝光　還搭客運到台中

北市長三腳督「萬安領先阿中6%」　林佳龍、蕭美琴支持度曝

獨／民眾徵召立委選縣市長　柯文哲：可帶職、選不上就拔掉

Ct值16！新北設計師疑返高雄過年染疫　捷運、客運足跡曝光

新北設計師足跡橫跨台北、台中、高雄　接觸者採檢結果出爐

快訊／新北室內設計師Ct值16　足跡橫跨台北、台中、高雄

情人節最甜！蔣萬安夫妻重拍復古婚紗照曝光　熱愛台北老派浪慢

快訊／蘇貞昌同意放寬居檢、商務人士入境規範　指揮中心研議調整

林口3學童確診！曾去大湖採草莓　林口國中、麗園國小停課14天

快訊／馮世寬上午出院了　「蔡英文要我每天回報健康狀況」

更多熱門

相關新聞

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

如果明天是台北市長選舉投票日，您會投給誰

根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新公布的調查結果顯示，2022年的台北市長選舉，在民進黨目前傳出的三位可能參選人中，台北市民最支持陳時中。若年底的首都大戰是由國民黨的立委蔣萬安與衛福部長陳時中兩人對決，蔣萬安會以48.6%的支持度領先陳時中的35.7%。若台灣民眾黨派出現任副市長黃珊珊加入，在「三腳督」的戰局中，雖然黃珊珊的支持度18.6%排名第三，但她會拉走藍綠支持者的部分選票，蔣萬安支持度會降至37.4%，陳時中支持度則降至31.3%。

情人節最甜！蔣萬安夫妻重拍復古婚紗照曝光　熱愛台北老派浪慢

情人節最甜！蔣萬安夫妻重拍復古婚紗照曝光　熱愛台北老派浪慢

林佳龍民調直追陳時中　綠委：都可能徵召

林佳龍民調直追陳時中　綠委：都可能徵召

台北市長支持度直追陳時中！　林佳龍：候選人都應提出新願景

台北市長支持度直追陳時中！　林佳龍：候選人都應提出新願景

內部民調曝！支持度反超綠營候選人　黃珊珊：努力終於被看到

內部民調曝！支持度反超綠營候選人　黃珊珊：努力終於被看到

關鍵字：

ET民調陳時中林佳龍蕭美琴蔣萬安黃珊珊

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

滴妹難得解放東西半球！

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

快訊／5縣市大雨　下波鋒面報到時間曝

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

妻信教拒行房　教主1事曝光秒向夫道歉

淨山丟棄歷史酒瓶挨轟！YouTuber道歉：影片已下架

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面