「藍白合確實對我們有很大壓力」　王世堅：最後也可能是棄蔣保黃

▲黃珊珊、蔣萬安、陳時中是2022角逐台北市長可能人選。（圖／ETtoday資料照片）



記者杜冠霖／台北報導

年底北市首長選情激烈，各黨派都開始積極布局，日前藍營更喊出藍白合、擔憂副市長黃珊珊的參選影響蔣萬安選情，對此，北市議員王世堅表示，藍白合確實會對綠營造成很大壓力，但黃珊珊對市政駕輕就熟、也受到市民肯定，「所以很可能到時候泛藍棄蔣保黃也說不定。」

台北市長選戰激烈，立委蔣萬安呼聲最高、副市長黃珊珊被視為台北市長接班人，綠營則有多位人選被點名，包括陳時中、前台中市長林佳龍、基隆市長林右昌、前文化部長鄭麗君、副總統陳建仁、知名主持人謝震武、綠營北市黨部主委吳怡農等。

根據《東森新媒體ETtoday》民調中心最新調查顯示，在民進黨傳出的三位可能參選人中，台北市民最支持陳時中。若由蔣萬安與陳時中「單挑」，蔣萬安會以48.6%的支持度領先陳時中的35.7%。若黃珊珊加入，在「三腳督」的戰局中，雖然黃珊珊的支持度18.6%排名第三，但會拉走藍綠支持者的部分選票，讓蔣萬安支持度降至37.4%，陳時中則降至31.3%。

王世堅表示，市民一直認為要解決台北市政問題，應該要有能力的人，要有願意面對問題的人，那黃珊珊確實就是這樣的人選，因為黃有6屆台北市議員的經歷，對市政駕輕就熟，且她一向過去的性格就是實事求是、勇敢面對，所以當然，在這個部分，市民對黃珊珊的肯定一定是會增加的。

對於2022台北市長選戰，王世堅認為，選情會很巧妙、比方說三腳督，蔣萬安、黃珊珊、林佳龍，林佳龍代表民進黨支持力量都是很堅定不移的，「那到時候泛藍系統包括黃珊珊在內就是泛藍，他們會棄誰保誰，其實還未定之天。」

王世堅表示，台北市民的眼光是很銳利的，要求是很高規格的，市民在這幾次幾屆市長的選舉當中，也期待過一些市長，結果都不如人意，尤其這次兩任都覺得被柯文哲耍，那黃珊珊恰恰相反，柯本來想結束後一走了之，她剛好把柯文哲處理不好、擺下的爛攤子接下來，「所以很可能到時候泛藍棄蔣保黃也說不定。」

對於藍白合的可能性，王世堅坦言，這當然會是大的壓力，但是藍白合經過一段時間，相信選民會認為說這合的很莫名其妙、是為合而合、為勝選而合，因為在理念上，兩邊有很大的差距，「藍白只有在一點上面是非常合的，就是他們背後有一個共主。」