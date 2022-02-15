超旺！史上最高威力彩12.1億獎落大甲　同業者去年開5.1億大樂透

▲史上最高威力彩12.1億獎落大甲，業者開心寫紅紙、擺出財神爺娃娃慶賀開出頭獎。（圖／民眾提供，下同）



記者游瓊華／台中報導

情人節受財神爺眷顧！史上最高威力彩頭獎12.1億元開在台中市大甲蔣公路的鑫玉龍彩券行，彩券行透露，常拜土地公祈求能為客人帶福氣財運。而該彩券行老闆也超旺，另一家位在頂店里的「鑫穩贏彩券行」曾在去年8月27日開出大樂透5.1億頭彩。

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威力彩頭獎已經連續槓龜32期，2月14日派彩結果出爐，由一人獨得12.1億元，成超級幸運兒。彩券行也提到，開彩券行五年，第一次開出頭獎，平常都會去拜土地公，希望土地公能帶有緣人來店裡中頭獎，但被問到對這位超級幸運兒是否有印象？彩券行回應，因為店就位在鎮瀾宮及蔣公夜市附近，過年及假日期間人潮多，沒有印象。

▲業者另一家彩券行去年也開出大樂透頭獎，1人獨得5.1億。彩券行曝先前就有徵兆，有一隻蝴蝶常光顧店裡，且都停在財神爺頭上。(圖／資料照片)

雖然「鑫玉龍」首次開出頭獎，但老闆另一家同樣位在大甲的彩券行「鑫穩贏」，在去年8月27日也曾開出大樂透頭獎5.1億元。當時店家也透露，開獎之前有發財徵兆！一隻貌似蝴蝶的飛蟲飛進店內停在財神爺海報上，結果就開出大樂透頭獎，讓業者興奮不已，事後中獎人請台彩人包16萬8888元紅包讓店家吃紅，祝福店家一路發。