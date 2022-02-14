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防疫宣導LINE起來　新北加強「屠宰場管理」確保安全

▲防疫宣導LINE起來 新北加強「屠宰場管理」確保安全。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處噴霧式消毒車場內全面清消。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

國內新冠肺炎本土疫情仍未停歇，新北鄰近縣市接連出現確診病例，2021年6月25日本市泰山區新北市家禽運銷合作社曾有外籍移工確診，為確保防疫安全，新北市政府動物保護防疫處對屠宰場移工加強查核防疫作為，目前場內區內67名移工皆有完整疫苗接種，動保處與移工成立LINE通訊群組，隨時宣導最新國內防疫消息，同時每晚到場加強查核屠宰場，監督屠宰場內員工做好防護，保障產業安全。

新北家禽運銷合作社為供應大台北地區重要的家禽消費市場之一，共有9條屠宰線，每日屠宰家禽3萬多隻，如遇節日屠宰量可達4萬多隻。近期鄰近縣市傳出移工確診，動保處拉緊神經每日夜間督導合作社依照農委會批發市場防疫管理指引進行防疫管理，日夜稽查場內從業人員應配戴口罩及遵守防疫規定，與移工仲介公司、場內從業移工及翻譯老師成立LINE通訊群組，使用多國語言宣導中央疫情指揮中心最新防疫資訊，使防疫資訊零國界零時差。

▲防疫宣導LINE起來 新北加強「屠宰場管理」確保安全。（圖／新北市動保處提供）

▲場區出入口做好門禁管制，張貼防疫標語。

移工管理者林先生表示，目前皆有依照國內疫情指揮中心規範做好宿舍管控，移工皆為越南籍，有時對國內防疫資訊難免會有語言上資訊落差，動保處為此與移工成立LINE群組，在宿舍張貼多國語言宣傳海報以宣導最新防疫資訊，並透過翻譯老師即時線上翻譯，讓每位移工皆得知防疫重要性。此外，仲介公司也特別注重移工健康管理，屠宰場內上工移工皆有完整疫苗紀錄，移工每日上工前皆會量測體溫並做成紀錄，宿舍分倉分流並定期逐層逐室進行消毒作業，讓染疫可能性降到最低。

新北市動保處長楊淑方表示，新北家禽運銷合作社為大台北地區民生食品重要產業鏈，國內疫情正處緊張時期，除嚴加防範禽流感疫情外，動保處嚴加督導場區人員健康防疫作為，與移工仲介公司聯合加強關心外籍移工並結合通訊軟體宣導防疫，讓場內員工能安心工作；防疫有把關，才能保障產業穩定及民眾食品衛生安全。

▲防疫宣導LINE起來 新北加強「屠宰場管理」確保安全。（圖／新北市動保處提供）

▲新北市動保處查核場區人員出入證明。

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新北家禽屠宰場防疫

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