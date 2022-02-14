西洋情人節127對登記結婚　新北戶所浪漫婚攝背板送祝福

▲新北民政局設計多款新穎結婚書約，讓新人留下美好回憶。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（14日）是西洋情人節，浪漫又好記，不少新人特別選擇今日為結婚登記日，新北各戶所也精心布置結婚拍照專區及婚攝道具，為新人獻上祝福，另設計多款新穎結婚書約，讓新人留下美好回憶。統計新北市共有127對新人在今日完成結婚登記。

戶政科長于英美表示，新北各戶所為祝福新人，巧思打造各種風格結婚拍照專區，浪漫夢幻直逼網美牆，在新秘間享有高人氣，所贈送的婚禮小物，也在名稱、吉祥話下足工夫，誠心祝福新人幸福久久。

▲新北各戶所為祝福新人，巧思打造各種風格結婚拍照專區。

其中，淡水戶所有巨幅「ONLY YOU」文字搭配繽紛華麗花朵的「非你莫屬」背板，超級夢幻外，還有童話馬車等計10款婚攝專區，不輸婚紗攝影棚，新人可拍好拍滿；土城戶所除了歐風庭園婚禮背板，更打造旅遊風主題拍照區，設置世界知名地標，還有LOVE浪漫氣球裝置，讓因疫情無法出國度蜜月的新人可以偽出國。

汐止戶所的日式夢幻櫻花背板，今年續與人氣LINE貼圖《柴語錄》合作，櫻花樹下的「廢柴」、「阿吉」換上日式浴衣向新人招手，讓人秒飛日本；三重戶所以粉色球體打造超大愛心婚攝區，繽紛色彩十分吸睛；板橋戶所則以玫瑰綴飾莫蘭迪色系的簡約質感相框，象徵框住幸福。

▲贈送婚禮小物，也在名稱、吉祥話下足工夫，誠心祝福新人幸福久久。

此外，三峽戶所結婚登記並加碼送小金鏟子，祝福新人「緊產子」，永和戶所贈送新人幸福水果籃水果叉，串起新人如水果般的甜蜜日子；以及汐止戶所的花開圓滿碗筷組、新店戶所「一鹿上有你沐浴組」、樹林戶所的「愛情保溫壺」等，都讓新人甜蜜到心坎裡。

在中和戶所辦理結婚登記的新人周先生，和老婆沈小姐是五專同班同學，畢業後兜轉15年，因為周先生一則生日祝福簡訊才重新搭上線且擦出愛的火花，兩人在交往4個月後便決定閃婚，雙方特別挑選214情人節完成終生大事，互許做一輩子的情人。

▲結婚新人特別挑選214情人節完成終生大事。



在永和戶所結婚登記的新人涂先生與太太則是公司不同部門的同事，因太太熱心幫忙搶到五月天演唱會門票，有了初步的交集，後來發現兩人都支持同一棒球隊，觀念與個性又契合，決定正式交往，因太太喜歡浪漫氣氛的節日，特別選擇在今天登記結婚，讓0214成為專屬兩人的愛情代碼。

另外，魏小姐與何小姐兩人是在臉書上認識，經常分享彼此日常，後魏小姐身體出狀況住院，何小姐不但要上班還要照顧她及兩人一起養的兩隻貓咪，每天來回奔波沒有半點怨言，讓魏小姐深深感動，認知何小姐是能陪伴自己一生的伴侶，要好好珍惜，相知相惜走過了8年，決定情人節這天在永和戶所辦理結婚登記，正式給彼此一個名份。

▲結婚新人互許做一輩子的情人。

戶政科長于英美說，今年新北各戶所2月14日情人節結婚登記對數共計127對，異性121對、同性6對（男男3對；女女3對），另外，也為新人設計了「誓約版」、「童趣版」、「古典版」、「彩虹版」及「花卉版」等5款新穎的結婚書約，見證兩人共結連理的幸福，結婚書約除可於登記當天在戶所領取外，新人也可至民政局官網自行下載使用（路徑：「新北市政府民政局」首頁-幸福人生-婚育政策-新北市結婚書約）。

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