拜月老、賞花燈　新北燈會陪你度過浪漫情人節

▲「水上音樂廳」燈區，美麗燈河倒映水面超級夢幻。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

今（14）日是西洋情人節，已有許多情人相約到浪漫約會聖地新北燈會賞燈，還沒有對像的朋友，也可向月下老人祈願好姻緣後遊逛新北燈會，或許也能巧遇良緣。新北許多奉祀月老的廟宇如萬里情月老廟、板橋慈惠宮、三重先嗇宮等都非常靈驗，不妨一試。

民政局長柯慶忠表示，元宵節俗稱小過年，習俗上春節期間到正月十五日元宵節後才算過完年，今明兩天連著情人節及元宵節兩大節日，正適合到新北燈會感受節慶氣氛，7大燈區越夜越美麗，情侶約會、親子出遊都非常適合。

▲「水上音樂廳」燈區，美麗燈河倒映水面超級夢幻，還有定時水舞秀可欣賞。

柯慶忠說，像是日本燈區，從入口鳥居、達摩福神、招財貓就散發濃濃東洋風情，裡面還有大仙市的「紙風船」、青森縣的「睡魔」、山口縣的「金魚燈籠」等八縣市代表花燈，並設有祈福燈亭及夜櫻相伴，讓人宛如置身日本祭典，可到此偽出國、祈福燈亭寫祈福卡，為彼此感情加溫或祈願闔家平安。

另外，更不能錯過以璀燦星空及12天文星宿佈置成銀河的「水上音樂廳」燈區，美麗燈河倒映水面超級夢幻，除了有定時水舞秀可欣賞，漫步燈區外圍步道的日、月、星迎賓燈廊，可串連辰光橋12星座光雕，絕美燈海讓人陶醉，美照拍不完。

▲新北燈會陪你浪漫過佳節，各各燈區都好好拍。

宗教禮俗科長賴小萍說，月老又稱「紅喜神」，民間信仰中，月老職司緣分媒合，將姻緣簿中有姻緣的男女以紅絲線繫住，使成眷屬，有對象男女，可向月老祈求感情更加穩定，單身者也不妨在情人節這天向月老祈求好姻緣趕快到來。

民政局表示，新北燈會展期至2月28日，採高規格防疫措施，園區重要出入口皆設置防疫站，入園賞燈民眾請全程配戴口罩、實聯制、量測體溫、手部消毒，展區內亦不得邊走邊吃，每日閉展後並進行清潔消毒，讓民眾賞花燈更安心。此外，燈會週邊汽機車停車位有限，請民眾儘量搭乘大眾運輸工具到場，減少車潮壅塞。

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