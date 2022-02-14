▲新北今入夜起氣溫下探12℃，侯友宜提醒市民防寒3件事。（圖／新北市消防局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

大陸冷氣團及其鋒面南下影響，今（14日）入夜至隔（15日）清晨將達到最低溫，民眾將明顯感受到濕冷天氣，新北市長侯友宜特別提醒市民朋友要注意防寒3件事：「保持警覺、保暖衣物、保健活動」及4不要：「不要暴飲暴食、不要飯（酒）後泡澡、不要情緒起伏過大、不要拖，速就醫」，家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。

新北市災害防救辦公室主任謝政達副市長提醒，請民眾多留意身邊年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者等5大高風險族群，請務必保持警覺，適時保護頭、頸、手和腳部溫暖，起床時，動作放慢，並添加保暖衣物。

謝政達表示，如清晨外出活動時，應先評估自身狀況，同時指示衛生局加強急救責任醫院急診病患照護並提早進行長照個案健康之家訪關懷、社會局督導相關社福機構加強照護年長者健康狀況。值此疫情期間，盡量避免前往公共場合人潮聚集的地方，如有外出，也要全程戴口罩，保護好自己和家人的健康

消防局黃德清局長強調，市府已於上午啟動防寒關懷機制，適時訪視問安獨居長者及街友等弱勢族群照顧，並進行防範一氧化碳中毒宣導，里長廣播提醒市民使用瓦斯熱水器等爐具應注意通風及正確安裝，各社區做好自主防災，如有發現需要協助之民眾，請撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話。

【更多新聞】

萬里台2線廂型車擦撞護欄側翻 駕駛酒測值0.99慘了

年輕人車禍死傷高！基隆學生免費機車考照 警開班培訓避險

恐怖蜈蚣闖台鐵月台咬人！他買完年貨腳踝爆血 警急送醫搶救

撞擊畫面曝！萬里轎車攔腰撞翻休旅車 「凌空翻轉」1人受傷

驚悚畫面曝！基隆外木山2巨石瞬間崩落 遊客直擊驚呼：快逃