▲元宵節來桌簡易元氣大餐，新北在地特色料理快收進口袋名單。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2月15日農曆正月十五是元宵節，習俗上都會吃湯圓、元宵應景，而除了傳統習俗，農業局嚴選來自在地農特產，像是石門嵩山社區千歲米、貢寮龍崗社區黃薑黃粉等具有農村傳統在地生產及本土家鄉特色食材，推薦幾道達人食譜，讓你居家就能煮出元氣大餐，闔家幸福、團團圓圓。

春節過後最期待的就是元宵節，傳統的元宵佳節仍有許多熱鬧有趣的習俗，除了猜燈謎、看舞獅等戶外活動，今年農業局推薦幾道居家團圓且不用精湛廚藝也能完成的達人食譜料理，讓你在家就能享受優質養生食材，元氣滿滿。

▲石門嵩山社區特有黑米。

來自貢寮龍崗社區地處東北角空氣四季清新，特選印尼蟬背薑黃，採用晾乾而非日曬方式，減少薑黃素流失，獨特香味有別一般薑黃粉，透過巧妙運用食材製作西班牙海鮮燉飯，可先準備海鮮、蔬菜、雞高湯、白米等食材置於鍋內翻炒，最後放入黃薑黃粉悶煮，即可完成色香味俱全的西班牙海鮮燉飯。

飯後來碗椰汁黑米芋泥粥，採用石門嵩山社區千歲米(黑米)，本身富含多種氨基酸與花青素，更有「黑珍珠」和「世界米中之王」的美譽，近年受到健身族喜愛，水煮輕食便當都是使用黑米為主糧，做成甜點只要將煮好的黑米加上芋泥和椰奶，就是好吃的黑米芋泥粥，冰熱任選，適合家人共享，滿滿的營養美味又簡單，居家防疫不妨嘗試看看。

▲椰汁黑米芋泥粥。

農業局長李玟表示，因疫情人們逐漸體會到習以為常的平凡生活，即便是逢年過節家人團聚也變得相當有挑戰，農業局推薦元氣料理期許民眾把握能夠相聚的期間一起與親友共享，迎接活力充沛每一天，歡迎多多利用「美味農業得來速」銷售管道購買新北在地特色料理。

▲▼西班牙海鮮燉飯取用龍崗社區紅薑黃粉。

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