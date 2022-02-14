　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

元宵節來桌簡易元氣大餐　新北在地特色料理快收進口袋名單

▲元宵節來桌簡易元氣大餐 新北在地特色料理收進口袋名單。（圖／新北市農業局提供）

▲元宵節來桌簡易元氣大餐，新北在地特色料理快收進口袋名單。（圖／新北市農業局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

2月15日農曆正月十五是元宵節，習俗上都會吃湯圓、元宵應景，而除了傳統習俗，農業局嚴選來自在地農特產，像是石門嵩山社區千歲米、貢寮龍崗社區黃薑黃粉等具有農村傳統在地生產及本土家鄉特色食材，推薦幾道達人食譜，讓你居家就能煮出元氣大餐，闔家幸福、團團圓圓。

春節過後最期待的就是元宵節，傳統的元宵佳節仍有許多熱鬧有趣的習俗，除了猜燈謎、看舞獅等戶外活動，今年農業局推薦幾道居家團圓且不用精湛廚藝也能完成的達人食譜料理，讓你在家就能享受優質養生食材，元氣滿滿。

▲元宵節來桌簡易元氣大餐 新北在地特色料理收進口袋名單。（圖／新北市農業局提供）

▲石門嵩山社區特有黑米。

來自貢寮龍崗社區地處東北角空氣四季清新，特選印尼蟬背薑黃，採用晾乾而非日曬方式，減少薑黃素流失，獨特香味有別一般薑黃粉，透過巧妙運用食材製作西班牙海鮮燉飯，可先準備海鮮、蔬菜、雞高湯、白米等食材置於鍋內翻炒，最後放入黃薑黃粉悶煮，即可完成色香味俱全的西班牙海鮮燉飯。

飯後來碗椰汁黑米芋泥粥，採用石門嵩山社區千歲米(黑米)，本身富含多種氨基酸與花青素，更有「黑珍珠」和「世界米中之王」的美譽，近年受到健身族喜愛，水煮輕食便當都是使用黑米為主糧，做成甜點只要將煮好的黑米加上芋泥和椰奶，就是好吃的黑米芋泥粥，冰熱任選，適合家人共享，滿滿的營養美味又簡單，居家防疫不妨嘗試看看。

▲元宵節來桌簡易元氣大餐 新北在地特色料理收進口袋名單。（圖／新北市農業局提供）

▲椰汁黑米芋泥粥。

農業局長李玟表示，因疫情人們逐漸體會到習以為常的平凡生活，即便是逢年過節家人團聚也變得相當有挑戰，農業局推薦元氣料理期許民眾把握能夠相聚的期間一起與親友共享，迎接活力充沛每一天，歡迎多多利用「美味農業得來速」銷售管道購買新北在地特色料理。

▲元宵節來桌簡易元氣大餐 新北在地特色料理收進口袋名單。（圖／新北市農業局提供）

▲▼西班牙海鮮燉飯取用龍崗社區紅薑黃粉。

▲元宵節來桌簡易元氣大餐 新北在地特色料理收進口袋名單。（圖／新北市農業局提供）

【更多新聞】

萬里台2線廂型車擦撞護欄側翻　駕駛酒測值0.99慘了

年輕人車禍死傷高！基隆學生免費機車考照　警開班培訓避險

恐怖蜈蚣闖台鐵月台咬人！他買完年貨腳踝爆血　警急送醫搶救

撞擊畫面曝！萬里轎車攔腰撞翻休旅車　「凌空翻轉」1人受傷

驚悚畫面曝！基隆外木山2巨石瞬間崩落　遊客直擊驚呼：快逃

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
快訊／威力彩12.1億一注獨得！獎落這縣市
屏東男被逼住旅館！付不出27K遭衛生局嗆「去借錢」　縣府回應
周杰倫下廚煮情人節大餐！　「菜色超親民」昆凌甜讚
元宵節「15個禁忌」大公開　專家：不可以剪髮、逗弄小鳥
肥宅遭狠甩後鏟肉成功！撞臉男團成員對比照曝
陳子璇情人節辦離婚！曬新身分證「終結與高國華10年婚」
KID洩真面目「東區妹仔爆哭」！　刪文真相曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

西洋情人節127對登記結婚　新北戶所浪漫婚攝背板送祝福

台南青年買得起房子嗎？　陳以信抨擊台南房地產成交價6都第一

拜月老、賞花燈　新北燈會陪你度過浪漫情人節

元宵節來桌簡易元氣大餐　新北在地特色料理快收進口袋名單

27歲護理師懷孕水腫體重飆20kg　罹妊娠高血壓「踩地腳變紫色」

拚了！草屯加碼「生1胎發4萬」　員林市也喊：加一倍

情人節約女兵在家看電影　少校事後被告性侵！line這句話逆轉無罪

快訊／台南安平工業區傳工廠鹽酸外洩　氣體造成民眾身體不適送醫

營造台東親子遊憩環境　饒慶鈴：2年興建及整建8座兒童公園

日月潭驚傳水怪出沒？　他拍下2.5米「超大怪魚」神秘身影

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

騎士山路遇「雞群突襲」擋路　沿途慘叫不停！比雞叫還大聲

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

西洋情人節127對登記結婚　新北戶所浪漫婚攝背板送祝福

台南青年買得起房子嗎？　陳以信抨擊台南房地產成交價6都第一

拜月老、賞花燈　新北燈會陪你度過浪漫情人節

元宵節來桌簡易元氣大餐　新北在地特色料理快收進口袋名單

27歲護理師懷孕水腫體重飆20kg　罹妊娠高血壓「踩地腳變紫色」

拚了！草屯加碼「生1胎發4萬」　員林市也喊：加一倍

情人節約女兵在家看電影　少校事後被告性侵！line這句話逆轉無罪

快訊／台南安平工業區傳工廠鹽酸外洩　氣體造成民眾身體不適送醫

營造台東親子遊憩環境　饒慶鈴：2年興建及整建8座兒童公園

日月潭驚傳水怪出沒？　他拍下2.5米「超大怪魚」神秘身影

西洋情人節127對登記結婚　新北戶所浪漫婚攝背板送祝福

快訊／威力彩12.1億一注獨得！獎落台中大甲　最棒的情人節禮物

露營玩家看過來！　公路總局函示：車頂帳、車邊帳可免拆驗車

台南青年買得起房子嗎？　陳以信抨擊台南房地產成交價6都第一

巧克力真能提升戀愛感？營養師曝「6大好處」，快吃起來！

高嘉瑜情人節喊「要好好愛自己」　鄧佳華亂入惹怒網友

TRASH首唱北流「早鳥票秒殺」　興奮喊：說不緊張是騙人的！

2022台北國際體育用品展串接智慧健身房、戶外體驗區運動生態圈

拜月老、賞花燈　新北燈會陪你度過浪漫情人節

宥勝突襲送情人節驚喜！衝到台中又回台北：就是要當天才有感覺嘛

看VR色情片男友呻吟伸鹹豬手　揭開時卻發現女友全程錄...QQ

地方熱門新聞

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

確診設計師到台中訪客　5人PCR出爐

他情人節約女兵在家看電影　少校事後被告性侵

台南安平工業區工廠鹽酸外洩1人送醫

27歲護理師懷孕罹妊娠高血壓「踩地腳變紫色」

拚了！草屯加碼1胎發4萬　員林市也喊：加一倍

婦人偏愛特定品牌拖把一偷再偷

賈靜雯讚台南好玩　黃偉哲提醒抽豪宅

新店碧潭鬱金香浪漫綻放　打造歐風繽紛花海

嘉義番路彌陀禪寺櫻花盛開　警加強取締違停告發

林依婷製作巧克力分享市長

台南市議會贈花

台南六月底前水情穩定

女子欠繳酒駕及罰扣保險後立即繳清

更多熱門

相關新聞

吃湯圓怕胖？營養師教降熱量4秘訣

吃湯圓怕胖？營養師教降熱量4秘訣

明天就是元宵節，除了去燈會賞燈、放天燈外，還有必吃湯圓也不能錯過，但你知道嗎？一顆包餡甜湯圓要快走20分鐘才能消耗掉！知名營養師高敏敏表示，4顆甜湯圓熱量就相當於1碗飯，但只要掌握好4個吃湯圓秘訣，就不怕熱量爆表，她更加碼提醒4類人吃湯圓要特別注意，以免影響健康。

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

元宵補財庫！紅包袋裝168元擺財位發整年

台東遶境炸寒單停辦　落實走春淨宅祈福防疫

台東遶境炸寒單停辦　落實走春淨宅祈福防疫

快訊／跟進柯文哲微解封？　侯友宜：新北疫情要觀察到2月28日

快訊／跟進柯文哲微解封？　侯友宜：新北疫情要觀察到2月28日

北市停車費喊漲「1小時150元」　侯友宜：新北50元

北市停車費喊漲「1小時150元」　侯友宜：新北50元

關鍵字：

新北元宵湯圓社區

讀者迴響

熱門新聞

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

依依首曬納豆病床照！

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

KID首曝光正妹女友長相！公開「超甜情侶合照」閃爆

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

雷／貝童彤落選沒上場「當場變臉」

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

日月潭近2.5米不知名大魚　被船家目擊拍下身影

更多

最夯影音

更多
日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面