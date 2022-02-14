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台南青年買得起房子嗎？　陳以信抨擊台南房地產成交價6都第一

▲國民黨不分區立委陳以信指出，台南市六都的房地產新屋成交價台南上漲高達72％，是六都第一名，情人節的今天年輕人根本就買不起新屋。（圖／翻攝自陳以信臉書，下同）

▲國民黨不分區立委陳以信指出，台南市六都的房地產新屋成交價台南上漲高達72％，是六都第一名，情人節的今天年輕人根本就買不起新屋。（圖／翻攝自陳以信臉書，下同）

記者林悅／台南報導

國民黨不分區立委陳以信指出，台南市六都的房地產新屋成交價台南上漲高達72％，是六都第一名，情人節的今天年輕人根本就買不起新屋。

陳以信指出，今天是情人節，先祝天下有情人終成眷屬，但對許多年輕人來說，成眷屬下一步就要買房子，但現在台灣年輕人買不起房子，而成不了眷屬大有人在。

▲國民黨不分區立委陳以信指出，台南市六都的房地產新屋成交價台南上漲高達72％，是六都第一名，情人節的今天年輕人根本就買不起新屋。（圖／翻攝自陳以信臉書，下同）

陳以信說，根據內政部不動產資訊平台統計，過去幾年來六都的房地產可能（新屋）成交價，台南上漲高達72％，是六都第一名，年輕人根本就買不起新屋。那買老屋呢？比較一下六都住宅（老屋）價格指數，過去幾年台南上漲26％，一樣是六都第一名，所以買老屋也不容易。

▲國民黨不分區立委陳以信指出，台南市六都的房地產新屋成交價台南上漲高達72％，是六都第一名，情人節的今天年輕人根本就買不起新屋。（圖／翻攝自陳以信臉書，下同）

尤其當台南房價愈來愈高，但台南人所得並沒有同步上升，再查一下南部六縣市的房價所得比，台南是8.29倍第一名，比高雄還要高，更是遠超過雲嘉嘉屏四個縣市，尤其過去3年上漲最快，從2018年第四季的6.67倍，快速拉大差距到8.29倍，陳以信說請問黃偉哲市長，為何你拉抬台南房市這麼行？可否你拉抬台南年輕人薪水也這麼行？但這不是政治口水，是台南重要市政問題，台南年輕人有權向台南市長要一個答案。

台南市政府回應，台南房地產交易熱絡，起因公共建設與開發效益及南科、沙崙智慧綠能科學科技產業帶動經濟發展。台灣各地房地產業者公布去年新屋成交價格，台北市每坪均價為107.3萬元最高；高雄市為33萬元，排名第5；台南市為每坪26.6萬元，是6都最低，也比全台均價44.2萬元低。

▲國民黨不分區立委陳以信指出，台南市六都的房地產新屋成交價台南上漲高達72％，是六都第一名，情人節的今天年輕人根本就買不起新屋。（圖／翻攝自陳以信臉書，下同）

陳以信對此表示，針對台南市政府表示，台南市新屋每坪均價26.6萬元是六都最低，他抨擊過去幾年台南房價上漲速度已是六都第一名，原來黃市長竟然還嫌漲得不夠？難道認為台南房價還該繼續上漲嗎？陳以信強調，現在台南的房價所得比，已經是南部六縣市最高，難道要台南年輕人到外地買房？

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