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台南美食秘訣大公開　黃偉哲與阿勇師熱推紅蔥頭把美味好物帶回家

▲台南市長黃偉哲與阿勇師一起炸紅蔥酥，力推台南美味好物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市長黃偉哲與阿勇師一起炸紅蔥酥，力推台南美味好物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南為全國紅蔥頭主要產區，其中又以七股為大宗產地，台南市農業局14日舉辦宣傳會，市長黃偉哲歡迎全國朋友2月19日上午9時，至七股農會參加紅蔥頭產業文化活動。

有紅蔥虱目魚粥限量品嚐、農產品特賣及紅蔥醬DIY等精彩節目，聯電也熱心響應認購上萬斤紅蔥頭，黃偉哲回贈感謝狀，並與南霸天辦桌王阿勇師示範炸紅蔥酥，現場香味四溢，黃偉哲表示紅蔥頭為台式料理靈魂，是台南眾多小吃不可或缺的提味秘方，適逢明日就是元宵節，大家在家中料理鹹湯圓，好吃的秘訣絕對少不了紅蔥頭這一味。

▲台南市長黃偉哲與阿勇師一起炸紅蔥酥，力推台南美味好物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

台南市長黃偉哲表示，紅蔥頭是佐味的聖品，台南的紅蔥頭占全國產量92%，所以說到紅蔥頭就想到台南，南市府會持續努力將台南紅蔥頭大大打出知名度，很高興能邀請最厲害的阿勇師及許多商家，來推薦台南最好的紅蔥頭料理，相信不怕貨比貨，只怕不識貨，歡迎大家一起來台南採買優質的紅蔥頭，品嚐最好吃的紅蔥頭料理，保證一試成主顧。

▲台南市長黃偉哲與阿勇師一起炸紅蔥酥，力推台南美味好物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

今日農業局特別邀請天王總舖師汪義勇，教大家如何在家製作台式料理靈魂「紅蔥酥」，市長黃偉哲與阿勇師一起炸紅蔥酥，酥炸後琥珀色的蔥酥色澤清亮、香飄十里，拌飯、拌麵或入菜，都能提出食材香氣，豐富味覺層次。七股農會也以當地農民種植的紅蔥頭，製作生產紅蔥酥油禮盒，讓民眾方便購買，輕鬆享受美味料理。

▲台南市長黃偉哲與阿勇師一起炸紅蔥酥，力推台南美味好物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

市長黃偉哲介紹台南經典大菜、小吃及點心皆使用紅蔥頭為配料製作而成，讓美味升級、質感加分，如阿勇家潮式佛跳牆、麻豆碗糕、台南度小月古早味肉燥、鹽水意麵、新營和誠塩粿、楊媽媽菓子坊古早味鹹蛋糕、綠豆椪等皆為人氣美食。

▲台南市長黃偉哲與阿勇師一起炸紅蔥酥，力推台南美味好物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

農業局長李建裕指出，台南為紅蔥頭重要產區，種植面積約928公頃，種植面積約占全台92％，總產量為9455公噸，其中七股為南市最大產區，種植面積約340公頃，產量約3533公噸，七股因氣候因素，該區地質鹹份較高，種植的紅蔥頭香氣濃郁，顆顆圓潤飽滿，質量均優，是小吃業者及家戶必備爆香食材。

▲台南市長黃偉哲與阿勇師一起炸紅蔥酥，力推台南美味好物。（圖／記者林悅翻攝，下同）

2022台南七股紅蔥頭產業文化活動，即將於2月19日上午9時在七股農會熱鬧登場，將有紅蔥虱目魚粥限量品嚐、紅蔥頭料理上菜、農特產品特賣會、大型農機展示及趣味競賽、紅蔥醬&造型名片夾親子DIY、紅蔥頭產業體驗之旅等活動，節目精彩可期，市長黃偉哲熱情歡迎鄉親一起來開心同樂！

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