高雄確診者台南足跡曝　頑皮世界、鹽水月津港燈會...10人匡列居隔

▲高雄市14日公布COVID-19本土確診個案19732，2月3日至9日曾到台南頑皮世界、鹽水月津港燈會、全家及友人家中，足跡已完成清消。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

高雄市14日公布一名20多歲男性COVID-19本土確診個案19732，因案母19730確診而被匡列，安排採檢後陽性確診，個案2月3日至9日曾到台南頑皮世界、鹽水月津港燈會、全家便利商店歸仁大順店及台南友人家中，台南匡列10位相關接觸者進行居家隔離，足跡已完成清消。

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台南市衛生局指出，台南市接獲個案確診通報後經疫調發現，個案可傳染期為2月9日至2月13日（無症狀者由採檢日往前推4日），個案活動範圍包含2月3日9時至13時，自行開車前往頑皮世界野生動物園、同日下午2時至3時前往鹽水月津港燈會；12日11時30分至12時另自行開車前往全家便利商店歸仁大順店及台南友人家中，台南市匡列10位相關接觸者進行居家隔離。

因案19732於台南市相關接觸者（友人家屬）包含國小及幼兒園學童，為避免感染擴大，與居家隔離學童同班之班級，採預防性停課兩日，同校、不同班級學生則停課一日；若市民曾與確診個案足跡重疊，請於14日下午5時30分前、15、16日上午8時至12時、下午1時30分至17時30分持身分證至台南市37區衛生所領取居家快篩試劑自我檢測，若篩檢結果為陽性，請撥台南市防疫專線(06)2880180或1922。