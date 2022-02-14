賈靜雯大讚台南好吃好玩　黃偉哲提醒：登錄發票抽豪宅

記者林悅／台南報導

藝人賈靜雯和修杰楷夫妻，最近帶咘咘、波妞兩個女兒到台南旅遊，賈靜雯於臉書社群上大讚「台南好吃好玩好溫暖」，笑說「孩子們說要住100天」、「還是乾脆我們搬過去呢？」，對此，台南市長黃偉哲開心表示，他作為台南一份子，聽到賈靜雯、陶晶瑩，還有許許多多的好朋友喜歡台南，心裡很是感謝與驕傲。

▲台南市長黃偉哲開心表示，聽到賈靜雯、陶晶瑩，還有許許多多的好朋友喜歡台南，心裡很是感謝與驕傲。（圖／記者林悅翻攝，下同）



黃偉哲說，台南人熱情好客，還有很多美食小吃，以及豐富的文化與宗教等，都是值得台南人驕傲無形資產，不過他也指出，因為資源分配的問題，台南市仍有一些基礎設施需要改善，他承諾，未來要強化有形資產、維持無形資產，努力優化台南的環境。



黃偉哲同時也不忘提醒賈靜雯，來台南消費的發票可以參加台南購物節，若是抽中豪宅，「就不用再買房子了」。此外，黃偉哲也提及亞果公司願意提供船上的住宿，歡迎賈靜雯和修杰楷一家住在安平港，白天到市區玩，晚上住在遊艇上，蠻不錯的。

▲藝人賈靜雯和修杰楷夫妻，最近帶咘咘、波妞兩個女兒到台南旅遊，大讚台南好吃好玩好溫暖，是宜居城市。（圖／翻攝自賈靜雯臉書，下同）

據了解，藝人賈靜雯與老公修杰楷帶著女兒咘咘、Bo妞一家4口，到台南遊四天三夜，兩人紛紛在臉書社群與網友分享心得文，透露除了享受當地的美食風景外，台南天天陽光普照超享受，相反的北部近日雨下不停，引來北部網友投以羨慕眼光！

賈靜雯與修杰楷兩人曬出多張出遊照，照片中一家4口享受在陽光下沐浴的悠閒氛圍，看起來相當愜意，遊歷台南各地讓她直呼：「四天三夜真的還不夠玩，台南真的好適合帶小孩去走走喔，好吃好玩好溫暖，離開後已開始想念，孩子們說要住100天，還是我們搬過去呢？」另外老公修杰楷也同時在臉書發文，透露自己在這趟旅程應該胖了有3公斤，暖暖的陽光，讓他一回到台北就已經開始想念。

賈靜雯大讚台南「天天有陽光」的心得文，讓北部網友全都羨慕了，北台灣近兩周幾乎是連日陰雨綿綿，相反的中南部卻是連日的好天氣，「台灣颱風論壇｜天氣特急 」粉專就特別統計了南北日照時數，其中基隆又是北部最慘，過去兩周日照時數總共只有0.1小時，平均一天只有「26秒的陽光」，一家享受好天氣的照片，讓底下北部的網友看了都直呼超羨慕。

值得一提的是，賈靜雯曬出孩子們遊玩的照片中，也藏有玄機，當粉絲問到賈靜雯有沒有巧遇這陣子也剛好在台南的陶晶瑩一家，便釣出陶子姐本人親自回應：「你看那是誰的狗？」才發現Bo妞在海灘上手裡牽著的正是陶晶瑩家的愛狗，也代表兩家人確實曾在台南相聚，一同享受了南部的好天氣。