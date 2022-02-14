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台南六月底前水情穩定　南水局機動調整供水！

▲南水局指出，台南地區主要供水曾文、烏山頭水庫系統及南化水庫，目前蓄水量近4億噸，讓台南地區各項用水6月前可穩定供水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲南水局指出，台南地區主要供水曾文、烏山頭水庫系統及南化水庫，目前蓄水量近4億噸，讓台南地區各項用水6月前可穩定供水。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

南水局指出，台南地區主要供水曾文、烏山頭水庫系統及南化水庫，目前蓄水量近4億噸，目前正值嘉南灌區春耕用水期間，除了要滿足農民耕種權益外，南水局也持續與農政單位視南部地區降雨情形機動調整灌溉用水，盡量節約每一滴珍貴水資源，讓台南地區各項用水都可以穩定供應。

目前曾文水庫蓄水量為26814多萬立方公尺（蓄水率52.6％），烏山頭水庫蓄水量6629萬噸（蓄水率84.3%），合計蓄水量尚有33443萬噸，南化水庫5772.56萬噸（蓄水率63.4%）。

曾文水庫與烏山頭水庫為水源串聯運用水庫，曾文水庫水源透過水力發電後，蓄存於烏山頭水庫，再透過嘉南大圳輸配水量給各標的用水，今年嘉南灌區一期稻作已於1月21日全面供灌，南水局參考中央氣象局未來長期天氣展望及統計近幾年用水量後，依據目前蓄水量綜合評估台南地區6月底前供水正常穩定。

南水局指出，南化及曾文-烏山頭水庫系統三座水庫合計蓄水量較近5年同期多出7千多萬噸，兩供水系統間可彈性調度供應台南地區民生、產業及嘉南灌區農業用水。

目前正值嘉南灌區春耕用水期間，除了要滿足農民耕種權益外，南水局也持續與農政單位視南部地區降雨情形機動調整灌溉用水，盡量節約每一滴珍貴水資源，讓台南地區各標的用水都可以穩定供應。

南水局全年無休監看水庫蓄水狀況，並且機動調整各項水源供應量及應變策略，但最重要的還是社會大眾共同節約用水，將節水好習慣內化到平日生活中。

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