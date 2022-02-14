美食外送員兼差賣毒品　保溫箱藏50包毒咖啡

▲鄭姓男子利用美食外送員掩護，將毒品藏在保溫箱內。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

35歲鄭姓男子平日擔任美食外送員，私下向不特定人士販賣毒咖啡包從中牟利，警方接獲線報後，佯裝買家與鄭男相約面交，鄭男13日晚間赴約時，還騎著外送美食用的機車試圖掩人耳目，但仍遭到警方識破，當場在美食保溫箱內查獲毒咖啡包50包，全案依毒品罪送辦。

▲鄭男企圖逃逸遭員警壓制。（圖／大園警分局提供）

大園警分局表示，鄭姓男子平時擔任美食平台外送員，但私下卻從事不法行為，兼差販賣毒品，埔心派出所日前接獲線報後，循線與鄭男取得聯繫，並佯裝買家與他相約面交。鄭男昨晚間騎著外送用的機車赴約，試圖掩人耳目，當鄭男從外送保溫箱裡拿出毒咖啡包時，便衣員警立即表明身分，鄭男嚇到試圖騎車逃逸，但仍遭到員警壓制逮捕，警方當場查扣毒咖啡包50包，警詢後將鄭男依違反毒品危害防制條例移送桃園地檢署偵辦。

▲並查獲毒品咖啡包及販毒所得。（圖／大園警分局提供）

警方表示，毒品犯罪手法日新月異，毒咖啡的新潮包裝也吸引許多不知情的青少年嘗試，因而無法自拔影響身心健康。為此警方將持續落實清查作為，並利用各種機會加強校園毒品宣導，強化青年學子的反毒知能，以保護民眾免受毒品危害。