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情人節幫老婆補身！大賣場什麼都偷塞背包　被逮辯錢帶不夠

▲▼翁姓男子日前到大賣場偷竊羊肉爐、鑄鐵鍋、木耳等物品，沒結帳就要離開被業者發現，警方獲報抵達現場，當場逮到還在賣場的翁男。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲翁姓男子日前到大賣場偷竊羊肉爐、鑄鐵鍋、木耳等物品，沒結帳就要離開被業者發現，警方獲報抵達現場，當場逮到還在賣場的翁男。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名47歲的翁姓男子日前到大賣場閒逛，竟私自將清潔劑、洗碗精、羊肉爐及鑄鐵鍋等物品，直接塞進背包內，未付款便直接走出賣場，被業者發現報警處理。警方到場，當場從他的背包內起出遭竊的贓物，但翁男卻辯稱是錢帶不夠，訊後依竊盜現行犯移送法辦。

警方表示，這名47歲的翁姓男子於12日上午10點左右，背著背包前往前鎮區光華路上的家樂福大賣場閒逛，但他趁無人注意時，私自將清潔用品、羊肉爐、黑木耳及鑄鐵鍋等物品塞入背包中，以為無人知道，不料這一幕，卻被賣場的安全部課長從監視畫面發現，隨即通報警方前來處理。

▲▼翁姓男子日前到大賣場偷竊羊肉爐、鑄鐵鍋、木耳等物品，沒結帳就要離開被業者發現，警方獲報抵達現場，當場逮到還在賣場的翁男。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方到場後先從監視器畫面確認翁男的特徵後，立刻與業者前往賣場中找尋，最後在賣場1樓的收銀台外，發現翁男身影，隨即上前盤查，發現他不但沒結帳，還在他的背包內起出清潔劑2瓶、洗碗精4瓶、粥品2袋、冷凍羊肉爐1盒、黑木耳2盒、鑄鐵鍋、酒精1瓶等共計價值4708元的贓物，立即依現行犯逮捕帶返所偵辦。

經警方調查，翁男說因天氣冷，要幫妻子補身體，所以到大賣場買東西，但因錢帶不夠，一時貪念興起才下手行竊，全案依竊盜罪嫌移送高雄地方檢察署偵辦。

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