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娃娃機驚見「魯夫手臂」撈公仔　台主喊離譜報警活逮

▲▼徐男直接伸長手臂到娃娃機台內行竊公仔。（圖／記者吳世龍翻攝）

▲徐男直接伸長手臂到娃娃機台內行竊公仔。（圖／記者吳世龍翻攝）

記者吳世龍／高雄報導

高雄一名徐姓男子（42歲）日前到楠梓區一家娃娃機店行竊，他直接伸長手臂竊取夾娃娃機台公仔，長長的手臂宛如海賊王中魯夫的「橡膠手臂」一般靈活，恰巧這一幕被業者透過監視器畫面看見，直呼誇張離譜，隨即趕往店內並報警處理。警方獲報到場，將涉嫌偷竊的徐男逮捕，偵訊後依竊盜罪嫌移偵辦。

楠梓分局楠梓派出所於8日接獲陳姓臺主報案，指自己位在楠梓區清豐二路的娃娃機台遭竊，經了解後，原來當時陳姓臺主正好在監看店內的監視器，卻發現居然有人以不正當的方式取出物品，十分誇張。

▲▼徐男直接伸長手臂到娃娃機台內行竊公仔。（圖／記者吳世龍翻攝）

陳姓臺主向警方表示，竊嫌一開始還有投幣夾物，但後來發現機台內公仔靠近夾洞口邊，於是便伸長手臂，宛如海賊王中魯夫的「橡膠手臂」般，就直接將把公仔給拿了出來，手臂伸長的程度讓他看了直呼：「誇張又驚訝！」而且竊賊得手後還食髓知味，再度利用其「橡膠手臂」，換了一個機臺，伸手喬機內公仔位置以方便竊取。

徐男自以為神不知鬼不覺，不料這一幕，卻被陳姓臺主從監視器畫面看得一清二楚，立刻通知警方並趕往現場，警方抵達後，將徐男竊得的兩盒公仔扣案，並依竊盜罪嫌移送橋頭地檢署偵辦。

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