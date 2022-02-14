只花198元爽中「台積電股票」！家樂福福袋頭獎幸運得主出爐了

▲家樂福虎年福袋中頭獎幸運兒出爐。（圖／業者提供）

記者蕭筠／台北報導

序號出爐了！家樂福今年虎年福袋頭獎揮別以往送車、送家電，大手筆祭出「台積電股票」、「玉山金股票」，198元就能爽當護國神山股東，大年初一開賣時許多分店於10分鐘立即完售，人氣爆表。今（14）日業者也抽出「頭獎刮刮卡序號」，分別由住在高雄、桃園的2位民眾幸運獲獎。

▲2位幸運兒幸運當上台積電、玉山金股東。（圖／翻攝活動官網）

家樂福今（14）日於抽出虎年福袋頭獎幸運得主，其中，最大獎為現值63萬6000元的「台積電股票1張」，中獎序號是「L5ZV6QU8」，中獎人為住在桃園的陳先生，他已連2年購買家樂福福袋，今年也特意在大年初一上午9時30分來排隊搶買，只花198元就幸運當上護國神山股東；而二獎是現值8萬7000元的「玉山金股票3張」，中獎序號為「NRFBP34J」，幸運中獎人是住在高雄的洪小姐，主要透過線上預購福袋幸運中獎。

至於「手氣旺區」祭出各大知名飯店及度假村的住宿券、自由行獎項，通通是刮開就能得知有無中獎，提醒中獎民眾3月2日前須上活動官網填寫中獎回函，以免與獎項錯身而過。

▲家樂福大年初一吸引一票民眾購買福袋。（圖／業者提供）

家樂福今年虎年福袋除了有價值超過500元的零食、飲料等商品外，還送「福虎生風虎哩送」刮刮卡1張，獎項分為「財氣旺」區、「手氣旺」區、「運氣旺」區等3分類大獎。其中，「財氣旺區」頭獎為「(2330)台積電股票1張現金獎」共1名及「(2884)玉山金股票3張現金獎」共1名，市價以購買日股價計算，該獎項以電腦隨機抽獎，於今（14）日正式公佈中獎名單；而「手氣旺區」則有各大知名飯店及度假村的住宿券、自由行獎項；「運氣旺」區則有超值好禮。

【你可能也想看】

►美式買1送1、芋頭QQ牛奶半價喝！2大超商「情人節優惠」快把握

►雞塊加1元多1件、百元麥香雞套餐！麥當勞「開春優惠券」限時吃

►烤蕃薯機竟拿來「烤蝦」！超商店員自拍影片曝光掀議 業者回應了

►我們的美麗就用白紙黑字寫下