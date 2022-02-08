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他嘆好市多變「收會費的家樂福」　網嗆退卡！18年資深會員揭真話

▲▼ 好市多（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多每到假日，人潮總是滿滿滿！（圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／劉維榛報導

「好幾次逛了一圈...空手回家！」一名男網友透露，近日去逛好市多都沒有半點購物慾望，原因是商品CP值越來越低，讓他不禁狠酸「現在只是一間收會員費的家樂福，東西還比家樂福少。」文章貼出後，引來4千多名網友熱議，有人嗆退卡，但也有人認為「好市多淪為奧客退貨天堂！」

一名男網友在臉書《Costco好市多 商品經驗老實說》表示，最近去逛賣場時，讓他深深感覺「Costco已經不是從前的Costco，以前東西CP值超高，東西多樣化且價格不貴！」

儘管賣場貨架上依舊擺滿玲瑯滿目的商品，但原PO卻搖頭抱怨，「現在只是一間收會員費的家樂福，東西還比家樂福少，好幾次逛了一圈...空手回家！」

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文章曝光後，引發多方人馬戰爆，有鐵粉吐槽原PO乾脆退會員，「記得退卡，這樣我結帳少排一個人，讚」、「為什麼還留在社團呢？口嫌體正直」、「真心覺得不優就趕快退會員，不然每次去都沒停車位，超不爽的」。

另有網友認為好市多價格屌打外面賣場，「Costco豬肉雞肉超便宜的啊，買過Costco的豬肉雞肉，去全聯、大潤發都買不下手」、「與家樂褔比較...那麽請退卡吧，我家的早餐是好市多麵包真材實料，咖咖豆一分錢一分貨」、「買牛排就知道有便宜了」。

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲原PO認為，好市多變成收費制的家樂福。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

不過有網友力挺原PO看法，「明明都繳交會費，可是購物動線是讓人不舒服的，沒有人流限制，不是被推車撞後腳跟，會員搶特價品像是在競賽，不舒服的購物空間，早早退卡了」、「以前現場濃湯才40幾塊！現在漲到近80塊，消費者連個小確幸都沒有」、「現在只剩下買鮮奶的功能了」、「包裝數量多產品單價貴，淪為奧客退貨天堂了」、「只有自有品牌的品項較便宜，獨立進口有便宜些。台製商品真的沒有便宜，且又要買一大箱，口味還不能任選，為了區隔不被發現，只能改變規格跟包裝，真的細算後還貴些」。

▲▼ 好市多（圖／記者劉維榛攝）

▲好市多生鮮區。（圖／記者劉維榛攝）

留言串中，有資深會員分享，「憑心而論，其實當會員越久買的東西未必越多，因為大多數的東西都已經買過用過吃過了，最後會只買特定的某些商品或是想嚐鮮的新產品，當了18年的會員我還是很期待每一次去逛好市多餒，就像小朋友帶去玩具店一樣，不買看看都覺得開心」、「十幾年前的Costco確實很有特色，很多國內量販店沒有的舶來品，大多數人可能無法體會，忠言逆耳，只能說您勇氣可嘉」。

由於好市多都是販售大型包裝，有網友直言，確實對小家庭就不適合，「家裡人口少沒有必要一定要去好市多，又不是天天吃牛排，外面大賣大賣場也許單價高一點，但至少沒有浪費食物的擔憂，但如果人口多那去好市多買就比較有價值」、「好市多本來就是給家庭做一次大型採買用的，不是拿來給你當逛街用的，在台灣都變質了」。

▼網友看法大不同。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

▲▼ 。（圖／翻攝Costco好市多 商品經驗老實說）

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