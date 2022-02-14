埔里森林逐燈祭元宵節提前登場　鎮公所邀請民眾賞燈「走百病」

▲2022埔里森林逐燈祭12日登場（下同）。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

明天是元宵節（也稱上元節），埔里鎮公所大型特色慶典活動「埔里森林逐燈祭」在2021年考量疫情因素取消辦理後，今年則在遵守防疫規範下恢復辦理，上星期六晚間熱鬧登場，展期為時9天、每天從傍晚5時30分點燈至晚間10時。

埔里鎮自2019年起由在地青年團隊策畫，每年於元宵節前辦理逐燈祭，今年主題呼應1995年新埔里發展委員會所提「山之城、水之鄉、花之都、健之邑、藝之鎮」等5個埔里願景，做為背景設計；地點選在環境清新、自然資源豐富的哲學之路辦理，以地母廟為始、哲學之路中心路口為終點，規畫5個主題燈區及2個互動區。

在開幕式當天，鎮公所特別發放以竹材與LED串燈設計而成的限量版「森林火炬」，給參與活動的民眾；鎮長廖志城指出，哲學之路平時是健行或騎腳踏車的休閒去處，而元宵節有「走百病」的習俗：人們結伴而行，走牆邊、過橋或走郊外等，希望驅病除災、祈求健康，這次逐燈祭將兩者相互融合，除讓賞燈民眾體驗沿途清幽的自然環境、感受節慶熱鬧氛圍，也期望在嚴峻疫情下帶給人們慰藉與療癒，並祈求疫情早日結束。

鎮公所指出，每個燈區使用不同的材料與專屬色彩的燈光，營造出精彩多變的氛圍，也象徵埔里是匯聚多元族群、景觀、特產、藝術的豐美之地；民眾沿著路線逐燈賞景而行，中途還能在敲鐘區與祈福卡書寫區寫下新年願望、敲響希望的鐘聲，各個展區現場還設有活動期間限定集章區，展區間還有設計光之單車及數個過道小驚喜，等待遊客來發掘。