　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

埔里森林逐燈祭元宵節提前登場　鎮公所邀請民眾賞燈「走百病」

▲2022埔里森林逐燈祭12日登場（下同）。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

▲2022埔里森林逐燈祭12日登場（下同）。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

記者高堂堯／南投報導

明天是元宵節（也稱上元節），埔里鎮公所大型特色慶典活動「埔里森林逐燈祭」在2021年考量疫情因素取消辦理後，今年則在遵守防疫規範下恢復辦理，上星期六晚間熱鬧登場，展期為時9天、每天從傍晚5時30分點燈至晚間10時。

埔里鎮自2019年起由在地青年團隊策畫，每年於元宵節前辦理逐燈祭，今年主題呼應1995年新埔里發展委員會所提「山之城、水之鄉、花之都、健之邑、藝之鎮」等5個埔里願景，做為背景設計；地點選在環境清新、自然資源豐富的哲學之路辦理，以地母廟為始、哲學之路中心路口為終點，規畫5個主題燈區及2個互動區。

▲2022埔里森林逐燈祭12日登場。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

▲2022埔里森林逐燈祭12日登場。（圖／翻攝「作伙生活 廖志城」臉書粉專）

在開幕式當天，鎮公所特別發放以竹材與LED串燈設計而成的限量版「森林火炬」，給參與活動的民眾；鎮長廖志城指出，哲學之路平時是健行或騎腳踏車的休閒去處，而元宵節有「走百病」的習俗：人們結伴而行，走牆邊、過橋或走郊外等，希望驅病除災、祈求健康，這次逐燈祭將兩者相互融合，除讓賞燈民眾體驗沿途清幽的自然環境、感受節慶熱鬧氛圍，也期望在嚴峻疫情下帶給人們慰藉與療癒，並祈求疫情早日結束。

鎮公所指出，每個燈區使用不同的材料與專屬色彩的燈光，營造出精彩多變的氛圍，也象徵埔里是匯聚多元族群、景觀、特產、藝術的豐美之地；民眾沿著路線逐燈賞景而行，中途還能在敲鐘區與祈福卡書寫區寫下新年願望、敲響希望的鐘聲，各個展區現場還設有活動期間限定集章區，展區間還有設計光之單車及數個過道小驚喜，等待遊客來發掘。

►冬天讓臉蛋Q彈的超級神水來了！

ET快訊
最快能出國玩時間點！觀光局最新「分階段鬆綁」規劃出爐
沙朗牛排買一送一！　FRIDAYS全台11間分店爽吃
吳奇隆久違現身「挨批全臉浮腫」　照片曝光
鄭亨敦母腦中風離世！跟Rain來台放天燈祈求：讓媽媽再次張眼
重大讓步！烏克蘭可能放棄加入北約　避免與俄羅斯發生戰爭
全面備戰打仗！　習近平簽署「新命令」曝光
台南確診足跡曝　頑皮世界、鹽水月津港燈會

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南市入選《米其林指南》評鑑城市　吉兆割烹壽司一星主廚台南分享心法

乳癌主動篩檢率僅4成　國際扶輪社捐贈篩檢車造福雲林婦女

台南美食秘訣大公開　黃偉哲與阿勇師熱推紅蔥頭把美味好物帶回家

女子欠繳酒駕及罰款5萬餘元　強制執行扣保險後立即繳清

慶祝國際胡蘿蔔日　東勢鄉2分地開放彩色胡蘿蔔免費拔

埔里森林逐燈祭元宵節提前登場　鎮公所邀請民眾賞燈「走百病」

2年節電640萬度　台東住宅節能電器汰換啟動

最新一期《IN新竹》　探索勝利路滑板文化

台南市議會贈花　16日開放民眾免費索取

竹市新增9戶寄養家庭　陪伴寄養童共築「避風港」

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

新疆自駕拜訪「清朝末代王妃」　獨居王府！觀光收入賺生活費

李杰明.陳忻玥「快嘴饒舌+飆高音」超過癮　拉拉讚「會饒又會寫」：饒的超走心...

35分鐘9次！國道不打燈就切　後車全檢舉國庫進帳27000元

過年打麻將被「豬隊友」亂入　鸚鵡掀翻爸爸牌！全被看光光

機長講話「含滷蛋」回覆慢半拍　航空管制員爆氣：我要投訴你

台南市入選《米其林指南》評鑑城市　吉兆割烹壽司一星主廚台南分享心法

乳癌主動篩檢率僅4成　國際扶輪社捐贈篩檢車造福雲林婦女

台南美食秘訣大公開　黃偉哲與阿勇師熱推紅蔥頭把美味好物帶回家

女子欠繳酒駕及罰款5萬餘元　強制執行扣保險後立即繳清

慶祝國際胡蘿蔔日　東勢鄉2分地開放彩色胡蘿蔔免費拔

埔里森林逐燈祭元宵節提前登場　鎮公所邀請民眾賞燈「走百病」

2年節電640萬度　台東住宅節能電器汰換啟動

最新一期《IN新竹》　探索勝利路滑板文化

台南市議會贈花　16日開放民眾免費索取

竹市新增9戶寄養家庭　陪伴寄養童共築「避風港」

拜完月老「夢中1巧合」他驚醒！急告白Get閃光　女星也認證超靈驗

台南市入選《米其林指南》評鑑城市　吉兆割烹壽司一星主廚台南分享心法

中保科技1月營收成長6.64％　旗下立偉電榮獲SNQ認證

連千毅辣妹班底5年前舊照流出！　「不到40kg」淡妝臉網：不認得

超敷衍NFT！他驚見「LINE貼圖等級」拿來賣　網揭更扯：全黑圖

跆拳道教練欠債欲尋短　女友報警山中找到人車阻憾事

必搶情人節限定美妝！Darphin小粉紅精華禮盒7折、資生堂「戀愛禮盒」直接送

乳癌主動篩檢率僅4成　國際扶輪社捐贈篩檢車造福雲林婦女

最快能出國玩時間點曝！觀光局最新「分階段鬆綁」規劃出爐

李展毅守一壘盼展現價值　林智勝守備練習賭咖啡

薄紗辣妹跨坐大腿！他春酒被肉彈洗臉　爽完5秒...超慘下場曝光

地方熱門新聞

確診設計師到台中訪客　5人PCR出爐

婦人偏受特定品牌拖把一偷再偷

新店碧潭鬱金香浪漫綻放　打造歐風繽紛花海

台南六月底前水情穩定

嘉義番路彌陀禪寺櫻花盛開　警加強取締違停告發

台南市議會贈花

林依婷製作巧克力分享市長

紅衣男趕走女騎士：這條巷我在管　挨告後喊冤

豆蟹寄生牡蠣裡　喝蚵仔湯別擔心

「鄭家軍」王珮毓　2022參選平鎮議員

女子欠繳酒駕及罰扣保險後立即繳清

新北動保處攜手板橋接雲寺　領養毛寶貝點光明燈

台南高鐵特區發展亮點多

桃園人好熱血　扶輪辦捐血人多到要候補

更多熱門

相關新聞

元宵節15大禁忌別做！洗頭、吃冰「錢財流光光」

元宵節15大禁忌別做！洗頭、吃冰「錢財流光光」

15日就是一年一度元宵節，為農曆新年的第一個月圓之夜，象徵春天的到來，這天家家戶戶會吃著元宵，象徵團圓圓滿。但命理專家小孟老師示警，元宵節當天有「15個禁忌」千萬別踩，例如不宜剪髮洗頭以及不要吃冰，都可能影響你的財運，害財氣散光光。

平溪天燈節首場！「虎主燈」萌力升空

平溪天燈節首場！「虎主燈」萌力升空

久等了！平溪天燈節今晚登場

久等了！平溪天燈節今晚登場

環球科大附幼提前歡慶小過年

環球科大附幼提前歡慶小過年

LINE元宵節特效來了！　「3組關鍵字」看熊大兔兔放天燈

LINE元宵節特效來了！　「3組關鍵字」看熊大兔兔放天燈

關鍵字：

埔里森林逐燈祭哲學之路元宵節走百病

讀者迴響

熱門新聞

依依首曬納豆病床照！

悲情男雪隧轉海線「女友睡整路」含淚：她說想看海

雷／《全明星3》錢薇娟怒罵藍隊：規則都搞不清楚！

滴妹難得解放東西半球！

內褲掉出「手掌大血塊」！她一踩慘摔…鎖骨斷了

情人節前分手！23歲失戀女醉躺路邊爆哭

凶手內湖警察公墓性侵殺害女童　被逮供出女星也遇害

空軍上兵涉殺2子　稱「會獨自離開」

保潔墊脫水「洗衣機炸開」她轟公司冷處理

YouTuber老高播放「驚破10億次」　3年恐怖收入曝光

成績太爛被禁止上網　15歲少年殺光全家

20歲男騎士撞車　倒地滑行頭部重創慘死

網美開團「上山清垃圾」丟光文物

FB、IG落伍了？　「這2款App」稱霸Google Play排行

雷／貝童彤落選沒上場「當場變臉」

更多

最夯影音

更多
楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...

楊謹華老實吐《華燈》兇手2特徵　懷孕生子順其自然：都有盡力去試了...
拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

拖板車內輪差騎士險輾入車底　驚悚畫面曝網歪樓：狗好聰明

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

王思佳被爆疑戴假貨「氣到直接call櫃姐」　秀發票明細開譙「綠茶」：不要裝懂啦！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

日網友教做超Q彈「布丁狗」　數十秒狂晃片萌暈3百萬人！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

賓士貓躲牆角搞偷襲被拆穿　反被阿公埋伏驚嚇到飛起！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

《料理之王3》海選開跑！

《料理之王3》海選開跑！

1/10-2/28料理之王3海選報名開跑！料理夢想舞台，徵的就是你！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【虎年必備】春節求生指南

【虎年必備】春節求生指南

剖析新年各大關卡，無論走春景點，親友逼供，開運掃除等，讓你一手掌握春節大小事!

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

全台房巿熱～買房需求上升，供給量在哪?

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面