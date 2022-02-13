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元宵節15大禁忌別做！命理師示警：洗頭、吃冰「錢財流光光」

▲ 野柳神明淨港慶元宵 龜吼市集19日發300份甜湯圓。（圖／新北市漁業處提供）

▲元宵節開心吃元宵之餘，有些禁忌切記別踩。（示意圖／新北市漁業處提供）

記者李佳蓉／綜合報導

15日就是一年一度元宵節，為農曆新年的第一個月圓之夜，象徵春天的到來，這天家家戶戶會吃著元宵，象徵團圓圓滿。但命理專家小孟老師示警，元宵節當天有「15個禁忌」千萬別踩，例如不宜剪髮洗頭以及不要吃冰，都可能影響你的財運，害財氣散光光。

小孟老師分析元宵節15個禁忌：

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1. 不可以借錢，會把好運都借光。

2. 不可以逗弄小鳥，由於民間相傳元宵節的由來是一位獵人誤射玉皇大帝的神鳥，導致祂震怒要放火燒人間，因此家家戶戶在元宵節才會放鞭炮、點燈象徵人間已得到懲罰，因此這天切勿逗鳥。

3. 元宵當天為天官大帝的生日，因此家人、親友間不可以有爭吵，以免觸怒神明。

4. 當天不宜剪髮或洗髮，因為頭髮象徵「發」，剪髮代表財氣被剪掉，洗髮則會使錢財流動大。

5. 不宜殺生，元宵為天官大帝生，為三官之首，代表福星，因此福星下凡不宜殺生。

▲▼ 搬家,租屋,新家。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲在元宵節這天搬家，恐把福氣搬光。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

6. 不宜搬家，恐把福氣都搬光光。

7. 不宜敲打房子，會將福氣與財氣敲掉。

8. 要避免到海邊或使用尖物以防見血，因為元宵為臨水夫人千秋，民間相傳祂因力抗妖魔而入水又失血過多。

9. 米缸不要見底，會斷炊、錢財見底。

10. 不要弄破衣物，以免錢財破光。

▲衣服,穿搭,衣櫃,整理,。（圖／pexels）

▲元宵節當天也盡量別穿黑色與白色的衣服。（示意圖／pexels）

11. 不要穿黑與白色的衣服，象徵坐牢。

12. 家中不要太暗，代表前途黑暗，因此古代在元宵節都會點燈籠。

13. 小孩燈籠勿放鏡子前，以免招來邪氣。因鏡子屬陰，放鏡前代表為陰間亡靈指路。

14. 吃湯圓別敲碗，古代乞丐才會敲碗，敲了小心沒錢；晚上吃湯圓敲碗也會招來「好兄弟」一起享用。

15. 不要吃冰，因為民間流傳寒單爺怕冷，而祂也屬於武財神，吃太冰容易使財富遠離。

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